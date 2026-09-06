Mendikdasmen Sarankan PJJ di Banten dan Lampung, Antisipasi Erupsi Anak Krakatau

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meminta satuan pendidikan di Banten dan Lampung melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

hal itu tidak lepas dari kondisi udara yang tidak sehat imbas erupsi gunung Anak Krakatau yang dampaknya terasa sampai hari ini, Minggu (6/9).

PJJ menjadi opsi yang bisa diterapkan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan warga sekolah.

Mu'ti mengatakan, kebijakan pembelajaran di wilayah terdampak bencana mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Terkait dengan layanan pendidikan dan kegiatan pembelajaran di daerah-daerah terdampak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 dan petunjuk teknisnya, serta Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat,” kata Abdul Mu'ti dalam konferensi pers daring, Minggu (6/9).

Selain ketentuan tersebut, Kemendikdasmen telah menyiapkan panduan implementasi pendidikan kebencanaan.

Panduan ini dapat digunakan pemerintah daerah dan satuan pendidikan sebagai rujukan ketika mengambil kebijakan pendidikan di tengah kondisi darurat, termasuk saat terjadi bencana vulkanik.

“Kami juga telah menerbitkan panduan implementasi pendidikan kebencanaan sebagai pedoman praktis bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan, yang itu dapat menjadi referensi bagi kepala sekolah, bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait terjadinya bencana, termasuk bencana vulkanik Anak Gunung Krakatau,” ujarnya.

Menurut Mu'ti, aspek perlindungan terhadap warga sekolah harus menjadi pertimbangan utama selama kondisi darurat berlangsung.