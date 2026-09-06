Program Living Lab Ala UPJ Bekali Mahasiswa dengan Pengalaman Dunia Kerja

JawaPos.com – Pembelajaran berbasis pengalaman memberikan perspektif sendiri bagi mahasiswa yang menjalaninya. Hal itu mahasiswa mengalami langsung dinamika lingkungan kerja sebelum menyelesaikan pendidikan.

Melalui program Living Lab yang dibuat Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) tersebut universitas menyiapkan lulusan agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri dan dunia profesional.

Pendekatan Living Lab diterapkan melalui kolaborasi dengan lebih dari 20 anak usaha yang dinaungi Pembangunan Jaya. Mahasiswa dapat menjalani magang hingga praktik kerja secara langsung di perusahaan mitra. Selain itu, praktisi dari Pembangunan Jaya juga dilibatkan dalam proses pembelajaran di kampus.

Rektor UPJ Prof Elisabeth Rukmini mengatakan pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan diharapkan tidak berhenti pada pencapaian akademik. Tetapi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Pengalaman yang didapat mahasiswa selama proses belajar harus bisa menjadi bagian dari solusi di masyarakat," katanya usai acara wisuda pada Sabtu (5/9).

Menurut Elisabeth, Living Lab juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melanjutkan karier di perusahaan tempat mereka menjalani program. Mahasiswa dengan performa baik selama magang berkesempatan direkrut menjadi karyawan setelah menyelesaikan pendidikannya.

"Kami ingin mahasiswa kami menjadi bagian dari solusi karena di masa depan ada tantangan lain. Di UPJ, Living Lab ini melibatkan 20 lebih anak usaha Pembangunan Jaya yang menjadi tempat magang, internship dan berpraktek di sana. Bisa juga praktisi Pembangunan Jaya datang ke UPJ untuk mengajar. Mahasiswa yang selesai magang yang prestasinya baik bisa diterima sebagai karyawan," ungkap Elisabeth Rukmini.

Selain pengalaman kerja, UPJ membekali mahasiswa dengan sertifikasi keterampilan sebelum lulus. Sertifikasi tersebut mencakup kemampuan di bidang kecerdasan buatan (AI) maupun kompetensi lain yang relevan dengan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa.