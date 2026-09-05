UPJ Kukuhkan 700 Lulusan, Siapkan Talenta Siap Hadapi Perubahan Dunia Kerja

JawaPos.com – Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) mengukuhkan 700 lulusan dalam Wisuda ke-12 yang digelar di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta, Sabtu (5/9). Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya UPJ mempersiapkan lulusan yang mampu cepat beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.

Dalam proses pendidikannya, UPJ menerapkan pendekatan Living Lab dengan menjadikan lingkungan nyata sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kawasan, perusahaan, proyek, hingga jejaring profesional dalam ekosistem Pembangunan Jaya dimanfaatkan sebagai ruang mahasiswa untuk belajar menghadapi persoalan di dunia nyata.

Lewat magang, proyek industri, kerja profesi, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai mitra, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menguji pengetahuan yang dipelajari di kelas. Pengalaman tersebut sekaligus mendorong kemampuan memecahkan masalah, bekerja lintas disiplin, dan menghasilkan solusi yang relevan.

Presiden UPJ Frans Satyaki Sunito mengatakan pendidikan di UPJ tidak hanya berfokus pada pemberian ilmu pengetahuan dan pengalaman penerapannya. Para mahasiswa juga dibekali nilai-nilai Jaya sebagai bagian dari pembentukan karakter.

“Esensi dari nilai-nilai ini adalah integritas dan keadilan, yang saya percaya akan menjadi landasan moril yang kokoh bagi segenap lulusan UPJ. Guna memastikan keberhasilannya dalam meniti karier,” ujar Frans.

Sementara, Rektor UPJ Elisabeth Rukmini mengatakan pendekatan Living Lab menjadi salah satu bagian penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dinamika dunia profesional. Menurut dia, pengalaman belajar melalui persoalan nyata dapat membantu mahasiswa memahami kebutuhan industri sekaligus tantangan masyarakat.

“Menuju 2030, UPJ berkomitmen melahirkan lulusan yang mampu membaca perubahan, menciptakan solusi, serta memberi dampak bagi industri dan masyarakat umum,” bebernya.

202 Lulusan Sudah Bekerja Sebelum Wisuda Kesiapan lulusan memasuki dunia kerja juga terlihat dari data tahun akademik 2024/2025. Dari 652 wisudawan pada periode tersebut, sebanyak 202 orang tercatat telah bekerja sebelum pelaksanaan wisuda.

Selain mendorong kesiapan profesional mahasiswa, UPJ juga terus mengembangkan aktivitas akademik melalui penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Sepanjang tahun akademik 2025/2026, kampus tersebut mencatat 19 penelitian, 451 publikasi, dan 119 kegiatan pengabdian kepada masyarakat.