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Latu Ratri Mubyarsah
Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.06 WIB

Bukan Sekadar Ziarah! UT Purwokerto Hidupkan Kembali Spirit Tokoh Nasional dan Daerah

Universitas Terbuka Purwokerto menggelar ziarah budaya sebagai pembuka rangkaian agenda Halaqah. (Istimewa) - Image

Universitas Terbuka Purwokerto menggelar ziarah budaya sebagai pembuka rangkaian agenda Halaqah. (Istimewa)

JawaPos.com - Universitas Terbuka (UT) Purwokerto menggelar ziarah budaya sebagai pembuka rangkaian agenda Halaqah bertema Dari Akses Terbuka Menuju Maslahat Bersama: Membangun Inklusivitas Ekonomi Syariah di Lingkungan UT.

Kegiatan ziarah itu bukan sekadar agenda seremonial.

Momentum itu menjadi wahana refleksi untuk menyambungkan nilai-nilai perjuangan masa lalu, dengan tantangan akses pendidikan, penguatan ekonomi rakyat, dan pembangunan masyarakat di era modern.

Sejumlah tokoh penting hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya anggota DPR RI Hj Teti Rohatiningsih serta Ketua Umum Paguyuban Seruan Eling Banyumas (Serulingmas) Dr Wisnu Suhardono.

Kehadiran para tokoh mempertemukan lintas pemangku kepentingan mulai dari akademisi, wakil rakyat, hingga pelestari sejarah lokal.

Bagi Universitas Terbuka Purwokerto, ziarah di pusara R.M. Margono Djojohadikusumo menjadi penanda penting bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika pendidikan tinggi tidak boleh melepaskan masyarakat dari akar sejarah.

Nilai perjuangan tersebut sejalan dengan visi pendidikan terbuka yang diusung UT dalam menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang.

Direktur UT Purwokerto Prasetyarti Utami menegaskan, ziarah ini memiliki arti strategis bagi seluruh civitas akademika dalam menggali sumber inspirasi bagi peran perguruan tinggi.

”Nilai perjuangan para pendahulu harus menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk terus memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat. Sebagai perguruan tinggi terbuka, UT memiliki tanggung jawab untuk terus membuka akses, memberdayakan masyarakat, dan menghadirkan pendidikan yang memberikan manfaat nyata,” ujar Prasetyarti.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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