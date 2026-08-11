Rektor Bakar Rasa Bangga Mahasiswa Baru 63 IPB University: “Gak Apa-Apa Pede, yang Penting IPB”

JawaPos.com – Gelora kebanggaan memenuhi Opening Ceremony Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) IPB 63 X Agrisymphony (AGSN) 2026, Senin (10/8). Di hadapan ribuan mahasiswa baru angkatan 63, Rektor Dr Alim Setiawan Slamet menekankan pentingnya memiliki rasa percaya diri dan rasa bangga menjadi bagian dari almamater IPB University.

"Kalau dalam bahasa kalian sekarang kita sebut, ‘Gak apa-apa pede, yang penting IPB!” tegas Dr Alim yang disambut riuh semangat para peserta. Namun, ia meluruskan bahwa rasa bangga tersebut bukan bentuk kesombongan, melainkan kesadaran akan tanggung jawab besar yang kini diemban oleh setiap mahasiswa.

"Mulai hari ini, banggalah menjadi bagian IPB University. Bangga bukan karena merasa lebih dari yang lain, tetapi untuk mengingat bahwa ada satu tanggung jawab besar yang kalian bawa bagi bangsa," pesannya saat menyampaikan kuliah umum bertajuk “Becoming More than You Are”.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor membekali mahasiswa baru dengan nilai kepemimpinan melalui konsep 5 Cahaya Mahadipta Nabhaskara sebagai fondasi sekaligus ujung tombak perjuangan di kampus. Ia menegaskan bahwa predikat mahasiswa menuntut perubahan cara berpikir secara fundamental.

"Menjadi mahasiswa berarti berubah cara berpikir. Dulu kalian menerima jawaban, kini kalian harus mempertanyakan. Dulu kalian menghafal, kini kalian harus menganalisis. Dulu kalian mencari kebenaran, kini kalian harus mencari tahu itu sendiri," ujar Dr Alim.

Ia berharap gelar Mahadipta Nabhaskara yang disematkan kepada mahasiswa baru dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata yang berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar ajang menonjolkan diri.

"Jadilah cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan tetapi cahaya yang menuntun. Bukan sinar yang membakar, melainkan sinar yang menghangatkan. Jadilah kalian sumber peran bagi keluarga, masyarakat, serta nusa dan bangsa," lanjutnya.