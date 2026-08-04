Kunjungi Gedung Parlemen, Santri Darul Amanah Siap Lanjutkan Estafet Kepemimpinan Bangsa

JawaPos.com - Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo, Kendal, menorehkan sejarah membanggakan dalam dunia pendidikan Islam. Setelah sukses melaksanakan kunjungan edukatif ke Istana Negara, jajaran pengurus Organisasi Santri Darul Amanah (OSDA) melanjutkan agenda kenegaraan dengan melakukan kunjungan resmi ke Gedung Nusantara Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta.

​Pencapaian ini sekaligus menjadikan Pondok Pesantren Darul Amanah sebagai pesantren pertama yang mendapatkan kesempatan istimewa untuk meninjau langsung pusat legislatif Indonesia.

​Kunjungan strategis ini disambut Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jawa Tengah Firnando Hadityo Ganinduto. Dia menyampaikan apresiasi tinggi serta kekaguman terhadap eksistensi Pondok Pesantren Darul Amanah.

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​”Pondok Pesantren Darul Amanah adalah pesantren besar. Harapan saya, suatu saat nanti ada santri dari Darul Amanah yang bisa duduk menjadi anggota legislatif dan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa," ujar Firnando Hadityo Ganinduto.

​Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah KH Muhammad Fatwa menegaskan, lawatan edukatif ini memiliki makna krusial bagi pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan para santri. Pengalaman berinteraksi dengan lembaga tinggi negara akan membuka cakrawala berpikir generasi muda pesantren.

​”Melalui kunjungan ini, santri dapat belajar secara langsung bagaimana para wakil rakyat bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami berharap kunjungan ini mampu menumbuhkan motivasi dan cita-cita yang tinggi pada diri santri,” ujar KH Muhammad Fatwa.

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”Sehingga, ketika lulus nanti, mereka siap berkarir di tengah masyarakat, menjadi wakil rakyat yang amanah, membela suara rakyat, serta mendedikasikan diri sepenuhnya untuk membela Tanah Air,” lanjut KH Muhammad Fatwa.

​Dia menambahkan, Pondok Pesantren Darul Amanah senantiasa berkomitmen untuk konsisten mendidik dan melahirkan calon-calon pemimpin masa depan negeri yang memiliki integritas moral tinggi, nasionalisme yang kuat. Selain itu siap berkontribusi nyata dalam berbagai sektor kemasyarakatan dan pembangunan nasional.