Santri dan Pengajar Pesantren Darul Amanah Kendal Siap Lakukan Kunjungan Edukasi dan Kebangsaan ke Istana Negara

JawaPos.com - ​Santri beserta jajaran pengajar dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah, Ngadiwarno, Sukorejo, Kendal, dijadwalkan melaksanakan kunjungan edukasi ke Istana Negara, Jakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari program penguatan wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan literasi tata negara bagi para santri.

Selain mempererat tali silaturahmi antara pesantren dan pemerintah, agenda ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada para santri mengenai dinamika tata kelola berbangsa dan bernegara dari pusat pemerintahan Indonesia.

Fokus dan agenda utama kegiatan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan ini untuk menanamkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme yang kuat. Serta pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu menegaskan peran aktif pesantren sebagai pilar pendukung kedamaian dan kemajuan bangsa.

​Serta edukasi tata negara memberikan wawasan praktis kepada santri mengenai sejarah dan fungsi strategis Istana Negara sebagai pusat pembuat kebijakan nasional.

"Kunjungan ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir para santri. Kami ingin para santri tidak hanya unggul dalam ilmu keagamaan (tafaqquh fiddin), tetapi juga memiliki pemahaman bernegara yang luas dan siap berkontribusi bagi masa depan Indonesia," ucap KH Muhammad Fatwa, Pimpinan Pesantren Darul Amanah.