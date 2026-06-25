Siswa SMP di NTT Ubah Limbah Kulit Pisang Jadi Peluang Ekonomi: Buat Eskrim hingga Pupuk

Siswa SMP IL Kapten Fatubaa di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), berhasil mengubah limbah kulit pisang menjadi berbagai produk bernilai ekonomi mulai dari es krim, pupuk kompos organik, hingga pupuk cair (Istimewa)
JawaPos.com – Siswa SMP IL Kapten Fatubaa di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), berhasil mengubah limbah kulit pisang menjadi berbagai produk bernilai ekonomi mulai dari es krim, pupuk kompos organik, hingga pupuk cair.
Inovasi tersebut tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan pembelajaran kewirausahaan bagi para pelajar.
Melalui program Huka Upcycling Project (HUP), para siswa mengolah limbah kulit pisang yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan di sekolah menjadi produk yang bermanfaat.
Program ini mengintegrasikan pembelajaran sains, kewirausahaan, serta kepedulian terhadap lingkungan.
Sebagai sekolah yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, SMP IL Kapten Fatubaa membuktikan bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk berinovasi.
Melalui HUP, siswa belajar mengenai ekonomi sirkular sekaligus mengembangkan keterampilan berwirausaha sejak dini.
“Limbah kulit pisang tidak hanya kami daur ulang menjadi berbagai produk bernilai ekonomis, tetapi juga bentuk harapan serta cara pandang baru kami bahwa setiap tantangan dapat menjadi peluang untuk belajar dan berinovasi,” ujar perwakilan guru SMP IL Kapten Fatubaa, Antonius Kapitan, Kamis (25/6).
Program tersebut telah memberikan manfaat kepada lebih dari seribu penerima, mulai dari siswa, orang tua, petani lokal, hingga komunitas di wilayah perbatasan.
Bahkan, manfaatnya juga dirasakan oleh para pelajar di Timor Leste, sehingga memperkuat kolaborasi dan kepedulian terhadap kesehatan serta lingkungan di kawasan perbatasan.
Keberhasilan Huka Upcycling Project mengantarkan SMP IL Kapten Fatubaa meraih juara pertama kompetisi proyek sekolah sehat AIA Healthiest Schools 2026 tingkat SMP.
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