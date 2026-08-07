Pimpin Petani Nasdem, Arif Rahman Pasang Target Swasembada Pangan

JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Arif Rahman resmi ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petani Nasdem untuk masa bakti 2026–2029.

Dia dikukuhkan melalui penetapan Surat Keputusan (SK) DPP Partai NasDem Nomor 262-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2026.

Usai menerima mandat, legislator asal Daerah Pemilihan Banten I tersebut menyampaikan apresiasi mendalam kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, beserta seluruh jajaran pimpinan pusat atas kepercayaan yang diberikan.

"Amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang akan kami jalankan dengan penuh dedikasi demi memperjuangkan kepentingan petani Indonesia," ujar Arif dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Dia menekankan bahwa Petani Nasdem hadir untuk memperkuat suara dan kesejahteraan para petani melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi berkelanjutan, serta program pemberdayaan yang berdampak langsung di lapangan.

Solusi Menghadapi Tantangan Pertanian Modern Arif menilai, tantangan di sektor pertanian masa kini kian kompleks. Diperlukan wadah penghubung yang solid antara petani, pemerintah, akademisi, hingga dunia usaha agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran.

Menurut dia, keberhasilan mewujudkan swasembada pangan bukan semata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

"Kami akan berjuang bersama petani Indonesia dalam mendukung program Pemerintah Republik Indonesia mewujudkan ketahanan pangan nasional," ujar anggota Komisi IV DPR RI tersebut.