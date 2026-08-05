Tingkatkan Ketahan Pangan, Lumbung Pangan Cerdas Dibangun di Sleman untuk Petani

JawaPos.com - Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) membangun sejumlah fasilitas pertanian di Kelurahan Selomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini untuk membangun pertanian yang berkelanjutan.

Acara ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 AAMAI. Program ini diharapkan bisa menguatkan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan inovasi dan teknologi di sektor pertanian. Dengan begitu bisa terbentu ekosistem pertanian yang lebih produktif, efisien, dan bernilai tambah.

Dalam jangka panjang, program ini ditargketkan bisa memberikan dampak nyata kepada peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu AAMAI menetapkan Gapoktan Selomakmur di Kelurahan Selomartani sebagai mitra utama.

Pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan proses identifikasi terhadap sejumlah kelompok tani di Kabupaten Sleman dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, potensi pengembangan komoditas pangan, kesiapan infrastruktur, serta peluang pengembangan hilirisasi dan digitalisasi pertanian.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Gapoktan Selomakmur dinilai memiliki kesiapan terbaik untuk mendukung implementasi program secara berkelanjutan.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya mendukung Penuhi program yang dijalankan AAMAI. Dia menyakini petani bisa semakin Mandiri dalam pengembangan komoditas.

“Dukungan ini bukan sekadar bantuan materi, tetapi dorongan semangat bagi para petani dan pelaku UMKM kami untuk berdaya secara mandiri. Semoga sinergi seperti ini terus berlanjut demi memperkuat rantai pasok pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman," ujar Harda, Rabu (5/8).

Sementara, Ketua Pelaksana CSR AAMAI 2026, Suhardiman menambahkan, program ini dirancang dengan pendekatan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan produktivitas hingga penguatan akses pasar bagi petani.