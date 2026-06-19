QS WUR 2027: Universitas Airlangga Tembus Peringkat 276 Dunia, Kini Masuk 3 Besar Indonesia

Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Muhammad Madyan menyampaikan capaian kampus yang berhasil menempati peringkat 276 dunia dalam QS World University Rankings 2027, Kamis (18/6/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Universitas Airlangga berhasil menempati peringkat 276 dunia dalam QS World University Rankings (QS WUR) 2027, naik dari posisi 287 pada tahun sebelumnya.
Capaian ini menempatkan kampus yang berbasis di Surabaya tersebut di atas 81,7 persen perguruan tinggi dunia dari total 8.808 institusi yang dievaluasi, sekaligus untuk pertama kalinya menempati peringkat ketiga terbaik di Indonesia.
Peningkatan posisi ini menjadi bukti konsistensi Universitas Airlangga dalam memperkuat kualitas pendidikan, riset, dan jejaring internasional.
Hasil tersebut juga memperlihatkan pengakuan yang semakin kuat dari komunitas akademik global terhadap berbagai program dan capaian yang diraih kampus tersebut.
Bagaimana Universitas Airlangga Meningkat di QS WUR 2027?
Universitas Airlangga mencatat kenaikan 11 peringkat dunia dibandingkan tahun sebelumnya. Dari posisi 287 dunia pada QS WUR 2026, kampus ini kini berada di urutan 276 dunia pada pemeringkatan 2027.
Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin mengungkapkan capaian tersebut juga berdampak pada posisi kampus di tingkat nasional.
Untuk pertama kalinya, Universitas Airlangga berhasil menembus tiga besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
"Secara nasional, posisi Unair meningkat dari peringkat keempat menjadi peringkat ketiga di Indonesia. Pada indikator Faculty Student Ratio, Unair juga mencatatkan capaian yang menggembirakan dengan tetap berada pada posisi kedua terbaik di Indonesia," ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, capaian tersebut bukan hasil yang diraih dalam waktu singkat. Peningkatan peringkat merupakan hasil kerja panjang yang melibatkan seluruh sivitas akademika, alumni, serta berbagai mitra strategis kampus.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa