Viral! Mahasiswi Unair Diduga Gelapkan Uang Sumbangan KIP Kuliah hingga Rp 97 Juta

Ilustrasi, mahasiswa Unair diduga gelapkan uang sumbangan mahasiswa KIP Kuliah hingga Rp 97 juta. (AI)
JawaPos.com - Nama Yuni llma Permatasari alias YIP, belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu diduga melakukan tindakan korupsi sebesar Rp 97 juta.
Kasus tersebut viral setelah diunggal oleh akun Instagram @unairjournal. Dalam unggahan tersebut, uang Rp 97 juta itu berasal dari iuran penerima KIP di organisasi AUBMO (Airlangga University Bidik Misi Organization.
YIP tercatat sebagai mahasiswa Program Studi D4, Manajemen Perkantoran Digital Fakultas Vokasi Unair angkatan 2023. Di AUBMO, ia diamanahi sebagai Menteri Keuangan Airlangga University Bidik Misi Organization (AUBMO).
"Tindakan Yuni llma Permatasari, Menteri Keuangan AUBMO atau organisasi mahasiswa penerima KIP-K periode 2025/2026, yang menggelapkan dana hingga Rp 97 juta adalah sebuah pengkhianatan yang sangat bejat," tulis akun Instagram @unairjournal dalam caption, dikutip Rabu (17/6).
Uang puluhan juta rupiah itu merupakan hasil sumbangan sukarela mahasiswa penerima KIP-K yang dihimpun secara berkala pada akhir setiap semester. Sayangnya, pengelolaan dana diduga tidak dilakukan secara transparan.
"Dengan sadar dan tanpa rasa bersalah, Yuni merampas dana kolektif tersebut dan menyelewengkannya dari peruntukan yang seharusnya demi kepentingan pribadi," imbuhnya dalam unggahan yang sama.
Modus operandi yang dilakukan YIP cukup terstruktur. luran atau sumbangan ini ditagih seolah meniadi bagian dari kewajiban birokrasi, diselipkan bersamaan dengan pengisian SPJ akademik setiap akhir semester.
"Sumbangan ini bebas nominalnya berapa dan mahasiswa bisa saja ndak memberikan iuran. Namun alih-alih mengelolanya sebagai amanah, Yuni malah mengeksploitasi jabatannya untuk menilap uang sumbangan itu," ujar admin.
Terpisah, awak media berusaha menghubungi pihak kampus melalui Ketua Pusat Humas dan Protokol (PHMP) Unair, Pulung Siswantara untuk mengonfirmasi kasus dugaan korupsi di organisasi penerima KIP Kuliah Unair.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!