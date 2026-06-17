Viral! Mahasiswi Unair Diduga Gelapkan Uang Sumbangan KIP Kuliah hingga Rp 97 Juta

JawaPos.com - Nama Yuni llma Permatasari alias YIP, belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu diduga melakukan tindakan korupsi sebesar Rp 97 juta.

Kasus tersebut viral setelah diunggal oleh akun Instagram @unairjournal. Dalam unggahan tersebut, uang Rp 97 juta itu berasal dari iuran penerima KIP di organisasi AUBMO (Airlangga University Bidik Misi Organization.

YIP tercatat sebagai mahasiswa Program Studi D4, Manajemen Perkantoran Digital Fakultas Vokasi Unair angkatan 2023. Di AUBMO, ia diamanahi sebagai Menteri Keuangan Airlangga University Bidik Misi Organization (AUBMO).

"Tindakan Yuni llma Permatasari, Menteri Keuangan AUBMO atau organisasi mahasiswa penerima KIP-K periode 2025/2026, yang menggelapkan dana hingga Rp 97 juta adalah sebuah pengkhianatan yang sangat bejat," tulis akun Instagram @unairjournal dalam caption, dikutip Rabu (17/6).

Uang puluhan juta rupiah itu merupakan hasil sumbangan sukarela mahasiswa penerima KIP-K yang dihimpun secara berkala pada akhir setiap semester. Sayangnya, pengelolaan dana diduga tidak dilakukan secara transparan.

"Dengan sadar dan tanpa rasa bersalah, Yuni merampas dana kolektif tersebut dan menyelewengkannya dari peruntukan yang seharusnya demi kepentingan pribadi," imbuhnya dalam unggahan yang sama.

Modus operandi yang dilakukan YIP cukup terstruktur. luran atau sumbangan ini ditagih seolah meniadi bagian dari kewajiban birokrasi, diselipkan bersamaan dengan pengisian SPJ akademik setiap akhir semester.

"Sumbangan ini bebas nominalnya berapa dan mahasiswa bisa saja ndak memberikan iuran. Namun alih-alih mengelolanya sebagai amanah, Yuni malah mengeksploitasi jabatannya untuk menilap uang sumbangan itu," ujar admin.