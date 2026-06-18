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Novia Herawati
Kamis, 18 Juni 2026 | 21.12 WIB

Bukan Rp 97 Juta, Dana Sumbangan KIP yang Disalahgunakan Mahasiswi Unair Capai Rp 103 Juta

Mahasiswi Unair berinisial YIP menguploud video klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi penggelapan dana sumbangan KIP Kuliah di AUBMO sebesar Rp 103 juta. (Instagram @bidikmisikipkunair) - Image

Mahasiswi Unair berinisial YIP menguploud video klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi penggelapan dana sumbangan KIP Kuliah di AUBMO sebesar Rp 103 juta. (Instagram @bidikmisikipkunair)

JawaPos.com - Setelah namanya viral di media sosial usai dugaan penggelepan dana sebesar Rp 97 juta, mahasiswi Universitas Airlangga (Unair), Yuni llma Permatasari (YIP), akhirnya buka suara melalui video klarifikasi. 

Dalam video singkat tersebut, Yuni mengakui kesalahan telah menyalahgunakan dana sumbangan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan Airlangga University Bidik Misi Organization (AUBMO).

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah dana yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi mencapai Rp 103.336.457 (Rp 103 juta), lebih besar dari nominal yang sebelumnya beredar di media sosial (Rp 97 juta). 

"Disini saya ingin menyampaikan klarifikasi terkait informasi yang beredar serta mengakui kesalahan yang telah saya lakukan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan AUBMO," ujar Yuni dalam video klarifikasi, dikutip JawaPos.com, Kamis (18/7).

"Saya mengakui bahwa saya telah melakukan tindakan penyalahgunaan amanah dengan menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi yang dilakukan secara sadar dan hal ini tidak dapat dibenarkan," imbuhnya. 

Yuni menyatakan siap menanggung seluruh konsekuensi yang dijatuhkan pihak kampus atas perbuatannya. Ia juga menegaskan akan bertanggung jawab penuh tanpa menyeret pihak lain dalam kasus tersebut.

Ia menekankan bahwa penyalahgunaan dana organisasi dilakukan untuk kepentingan pribadi dan merupakan tindakan yang dilakukan sendiri, tanpa keterlibatan pengurus maupun Badan Pengurus Harian (BPH) AUBMO lainnya.

"Asal bentuk keterbukaan, tindakan penyalahgunaan dana ini terjadi secara bertahap dengan total nominal sebesar Rp 103.336.457. Dana tersebut secara umum habis saya gunakan untuk beberapa mendesak pribadi," ujar Yuni. 

Kronologi singkat

Kasus dugaan penggelapan uang di lingkungan organisasi mahasiswa KIP Kuliah Unair atau AUBMO, mencuat dan viral setelah diunggal oleh akun Instagram @unairjournal. 

Editor: Estu Suryowati
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