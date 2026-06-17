Kabar Gembira! Insentif Guru Madrasah Non-ASN Senilai Rp 1,5 Juta Mulai Cair Akhir Juni 2026

Ilustrasi insentif. (ist)
JawaPos.com - Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, memastikan pencairan insentif bagi guru madrasah non-ASN akan mulai dilakukan pada akhir Juni 2026.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelum mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
"Alhamdulillah, tahun baru ini kita awali dengan berbagi kabar baik. Insya Allah, insentif guru madrasah non ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026," kata Nasaruddin Umar.
Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Direktorat GTK Madrasah yang telah menuntaskan berbagai persiapan administratif guna memperlancar proses pencairan bantuan tersebut.
"Kami sampaikan apresiasi kepada Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah bekerja keras menyiapkan kelengkapan administratif bagi pencairan tunjangan ini," ujarnya.
Selain itu, Nasaruddin menyampaikan penghargaan kepada para guru madrasah non-ASN yang selama ini terus berkontribusi dalam dunia pendidikan. Menurutnya, dedikasi para guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa, sehingga pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam, Amin Suyitno menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyelesaikan proses penyiapan rekening kolektif bagi para penerima insentif.
"Ini tentu perlu waktu dan kerja keras tim GTK Madrasah," ujar Amin.
Ia menambahkan, setiap guru madrasah non-ASN yang memenuhi syarat akan menerima insentif sebesar Rp 1,5 juta yang akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing.
"Nantinya, setiap guru akan menerima insentif sebesar satu setengah juta dan itu langsung masuk le rekening mereka," pungkasnya.
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