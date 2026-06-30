PNT Tahap 2 Lewat PT Pos Belum Update? Ternyata Ini Alasan Dana Anda Tertahan

JawaPos.com - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan status penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di aplikasi Cek Bansos masih belum berubah. Data bantuan tertahan pada periode Januari-Maret, padahal masa pencairan tahap kedua sudah dekat tenggat penutupan resmi.

Fenomena ini biasanya terjadi bagi penerima yang belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Proses pencairan mereka harus lewat PT Pos Indonesia, bukan melalui bank Himbara.

Kenapa Status Cek Bansos Belum Berubah? Meski sistem belum memperbarui data, Anda tidak perlu panik berlebihan. KPM terdampak biasanya masih berstatus layak mendapat bantuan, terutama yang masuk dalam desil 1 sebagai kelompok prioritas.

Saluran edukasi YouTube Pendamping Sosial menyebut ada dua penyebab utama data di sistem tampak mandek.

Pertama, dana BPNT tetap akan cair melalui PT Pos Indonesia tetapi mengalami keterlambatan teknis. Efeknya, bantuan bisa dirapel sekaligus pada tahap ketiga pencairan.