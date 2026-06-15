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Novia Herawati
Senin, 15 Juni 2026 | 22.15 WIB

Hasil SPMB Jatim 2026 Tahap 1 Diumumkan, 54.056 Siswa Lolos Jalur Domisili

Ilustrasi calon murid mengikuti konseling untuk mengikuti SPMB Jatim. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi calon murid mengikuti konseling untuk mengikuti SPMB Jatim. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)

JawaPos.com - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengumumkan hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tahap 1 untuk SMA dan SMK Negeri. Sebanyak 54.056 calon murid diterima pada jalur domisili.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai mengatakan jumlah siswa yang mendaftar jalur domisili pada SPMB SMA/SMK Negeri tahun ajaran 2026/ 2027 menfapai 213.066 pendaftar.

Dari jumlah tersebut, 40.786 calon murid dari 111.144 pendaftar SPMB diterima di SMA Negeri, serta 13.270 calon murid dari 101.922 pendaftar diterima di SMK Negeri di wilayah Jawa Timur.

“Selamat kepada calon murid SMA dan SMK yang diterima di tahap 1. Terus tingkatkan prestasi terbaik kalian selama menempuh pendidikan di sekolah tujuan," ujar Aries di Surabaya, Senin (15/6).

Sebagai informasi, pendaftaran SPMB SMA/SMK Negeri 2026 di Jawa Timur tahap 1 jalur domisili pada 11 Juni 2026 dan ditutup pada 12 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan keesokan harinya pada 13 Juni 2026.

Aries menjelaskan, seleksi jalur domisili tahun ini tidak lagi hanya berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, tetapi juga nilai akhir dari gabungan nilai rapor dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Setelah itu baru mempertimbangkan jarak domisili, usia, serta waktu pendaftaran. Bagi calon murid yang belum lolos pada jalur domisili, Aries mengajak mereka untuk tidak berkecil hati karena masih tersedia banyak jalur lainnya.

“Masih ada tahap 2 melalui jalur afirmasi, prestasi hasil lomba, dan mutasi. Selain itu juga terdapat tahap 3 dan tahap 4 melalui jalur prestasi nilai akademik untuk SMA maupun SMK,” imbuhnya.

Dindik Jatim akan membuka pendaftaran tahap 2 yang mencakup jalur afirmasi, prestasi hasil lomba, dan mutasi pada 17-18 Juni 2026. Untuk jalur afirmasi SMA, kuota yang disediakan dibagi menjadi berbagai kelompok.

Kuota afirmasi keluarga tidak mampu sebesar 13 persen, kuota afirmasi anak buruh dari keluarga tidak mampu 5 persen, afirmasi penyandang disabilitas 5 persen, dan afirmasi nilai akademik keluarga tidak mampu 7 persen.

Editor: Bintang Pradewo
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