Humas UI: Konten Pride Month Suma UI Tidak Mencerminkan Sikap Resmi Universitas

JawaPos.com – Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa unggahan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara Mahasiswa (Suma) UI terkait Pride Month yang menyoroti kekerasan terhadap LGBTQ tidak mencerminkan sikap resmi universitas maupun keseluruhan sivitas akademika UI.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik yang berkembang di masyarakat setelah unggahan Suma UI mengenai Pride Month menuai perdebatan di media sosial.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menyatakan bahwa isi unggahan tersebut merupakan pandangan redaksional organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.

"Konten tersebut tidak mencerminkan sikap resmi Universitas Indonesia maupun keseluruhan sivitas akademika UI," ujar Erwin dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Sabtu (13/6).

UI Hormati Kebebasan Berpendapat

Namun begitu, Erwin menegaskan bahwa UI tetap menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan akademik yang demokratis. Kebebasan tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang bagi mahasiswa menyampaikan gagasan dan pandangan secara kritis serta bertanggung jawab.

Hanya saja, ia menekankan bahwa sebagai institusi pendidikan tinggi, pihaknya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan norma yang berlaku di Indonesia.

UI juga menyatakan menjunjung tinggi integritas, penghormatan terhadap martabat manusia, serta terus mengupayakan terciptanya lingkungan akademik yang aman, tertib, dan kondusif.

"Nilai-nilai tersebut menjadi landasan mutlak UI dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi," pungkas Erwin.