Anggota Persma 'Suma UI' Alami Intimidasi, Doxing, hingga Dikuntit usai Unggah Soal Pride Month

JawaPos.com – Anggota Pers Mahasiswa (Persma) Universitas Indonesia (UI), Suara Mahasiswa UI (Suma UI), mengaku mengalami berbagai bentuk intimidasi, mulai dari doxing, ancaman, pelecehan verbal, hingga penguntitan setelah memperingati Pride Month melalui publikasi bertajuk "Menguji Sila Kemanusiaan di Bulan Kebanggaan" di Instagram.

Dalam pernyataan resminya, Suma UI menyebut respons terhadap unggahan tersebut tidak lagi sebatas perdebatan di ruang publik, tetapi telah berkembang menjadi serangan yang menyasar keselamatan dan kehidupan pribadi para jurnalisnya.

"Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah jurnalis Suma UI mengalami berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi, baik di ruang digital maupun di kehidupan sehari-hari," tulis Suma UI dalam keterangannya, Senin (15/6).

Alami Doxing hingga Ancaman Suma UI mengungkapkan, sejumlah jurnalisnya mengalami penyebarluasan data pribadi atau doxing, termasuk alamat rumah dan nomor telepon pribadi.

Selain itu, mereka juga menerima panggilan dan pesan berulang yang bernada ancaman dan intimidatif. Para anggota persma UI disebut menjadi sasaran pelecehan verbal dan ujaran kebencian di media sosial.

Tak hanya itu, insiden yang disoroti adalah dugaan penguntitan terhadap seorang anggota Suma UI saat menjalankan tugas peliputan.

Menurut Suma UI, seorang anggota mereka diikuti oleh seorang laki-laki berbaju biru dan bercelana pendek sekitar pukul 21.30 WIB.

Setelah melakukan peliputan aksi #MenujuIndonesiaBangkrut pada 12 Juni 2026 lalu, rumah salah seorang anggota disebut bahkan didatangi orang tidak dikenal sekitar pukul 22.00 WIB.