Terima Sertifikat IBDP dari IBO, Kapolri Dorong SMA KTB Jadi Sekolah Unggulan Bertaraf Internasional

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima sertifikat International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) untuk SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB). Sertifikasi internasional tersebut menjadi langkah penting dalam upaya menghadirkan pendidikan berkualitas global bagi generasi muda Indonesia.

Penyerahan sertifikat dilakukan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). Sertifikat diserahkan langsung oleh Chief Finance Officer International Baccalaureate Organization (IBO), Umeet Shah.

Dalam agenda yang sama, turut dilakukan pengukuhan Pengurus Eksekutif Lembaga Perguruan Kemala Taruna Bhayangkara (LP-KTB). Momen tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemala Taruna Bhayangkara.

“Alhamdulillah hari ini kita telah meresmikan kegiatan pengukuhan pengurus eksekutif Lembaga Perguruan Kemala Taruna Bhayangkara, sekaligus kita mendapatkan penyerahan sertifikat IBDP dari International Baccalaureate Organization untuk SMA KTB,” kata Sigit dalam jumpa pers, Kamis (11/6/2026).

Kapolri menjelaskan bahwa pencapaian sertifikat IBDP tidak diperoleh secara instan. Menurutnya, proses yang harus dilalui berlangsung ketat dan membutuhkan kerja sama serta komitmen dari berbagai pihak yang terlibat.

Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras selama proses sertifikasi. Dukungan dari International Baccalaureate Organization juga dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan tersebut.

“Tentunya saya berterima kasih atas kerja keras tim, dan saya juga berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Umeet Shah yang telah mendukung penuh dan memberikan sertifikat IBDP, dimana prosesnya betul-betul dilaksanakan dengan ketat,” ujar Sigit.

Dengan diraihnya sertifikasi internasional itu, Sigit menegaskan komitmen Polri untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan sekolah unggulan. Program tersebut bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

Menurutnya, SMA Kemala Taruna Bhayangkara diharapkan mampu menjadi salah satu wadah pembinaan generasi muda berprestasi. Para siswa nantinya dipersiapkan untuk memiliki banyak pilihan dalam melanjutkan pendidikan maupun karier.