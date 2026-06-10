Pentingnya Investasi Pendidikan dalam Memajukan Papua

JawaPos.com - Pengembangan pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan Papua di masa depan.

Selain membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, upaya peningkatan kapasitas generasi muda juga dinilai menjadi fondasi utama. Tujuannya tidak lain dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Di berbagai wilayah Papua, tantangan pendidikan masih menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan akses pendidikan tinggi hingga kebutuhan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan terus didorong untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus memperkuat kualitas pendidikan yang diterima generasi muda Papua.

Komitmen tersebut kembali diperkuat melalui kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Billy Mambrasar, Anggota Komite Eksekutif Papua sekaligus Peneliti Kebijakan Ekonomi pada Pusat Kajian Daya Saing ASEAN Politeknik Negeri Batam. Kedua pihak membahas berbagai program strategis untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM Papua.

Menurut Billy, pembangunan Papua yang berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan manusianya. Karena itu, investasi pada pendidikan, penguatan karakter, dan peningkatan kompetensi generasi muda menjadi aspek penting dalam menciptakan SDM Papua yang unggul dan berdaya saing.

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“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan Papua. Karena itu, saya mengapresiasi langkah yang tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga melakukan pendampingan yang komprehensif bagi mahasiswa Papua agar siap menjadi pemimpin dan agen pembangunan di daerahnya,” ujar Billy Mambrasar di Jakarta, Selasa (9/6).

Salah satu fokus pembahasan pada pertemuan kedua pihak adalah penguatan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), pemberian beasiswa bagi mahasiswa Papua, serta rencana pelaksanaan pelatihan guru dan penguatan pendidikan di Kabupaten Mappi, Papua Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, UNJ menyampaikan bahwa selama beberapa tahun terakhir pihaknya telah memberikan beasiswa dan pendampingan pendidikan kepada ratusan mahasiswa asal Papua. Program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, kepemimpinan, kemampuan komunikasi, literasi digital, hingga kesiapan memasuki dunia kerja.