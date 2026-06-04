UIN Syarif Hidayatullah Pastikan Proses Integrasi Berjalan Lancar dan Tak Ganggu KBM

JawaPos.com - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memastikan proses integrasi pendidikan berjalan lancar. Kegiatan ini juga tidak mengganggu jalannya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Hal itu dipastikan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar saat memimpin langsung kegiatan visitasi dan sosialisasi implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025 tentang Pedoman Integrasi Satuan Pendidikan Yayasan ke dalam Badan Layanan Umum (BLU) UIN Jakarta di sejumlah lembaga pendidikan yang berada dalam proses integrasi ke UIN Jakarta.

Kunjungan dimulai dari SMA dan SMK Triguna. Tim sempat terkendala karena adanya hadangan dari oknum tertentu. Namun, setelah adanya dialog, tim berhasil memasuki lingkungan sekolah.

Di sana tim bertemu dengan Kepala SMA Triguna, Kepala SMK Triguna, serta Kepala Tata Usaha. Tim melaksanakan sosialisasi mengenai pelaksanaan KMA Nomor 1543 Tahun 2025 beserta tahapan integrasi yang akan dijalankan.

Kunjungan dilanjutkan ke TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang. Di lokasi tersebut juga terjadi upaya penghalangan serupa. Ketegangan berhasil diredam oleh aparat kepolisian.

Kuasa hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih memastikan, KBM tidak terganggu selama kegiatan visitasi. Integrasi juga dijalankan sesuai pedoman KMA.

"Di TKIP dan SDIP Pamulang, saat tim rektorat memasuki area sekolah, kendaraan para wali murid yang melakukan penjemputan telah meninggalkan lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran dan penjemputan siswa telah selesai sehingga tidak ada gangguan terhadap kegiatan akademik sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak," ujar Alwanih, Kamis (4/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Rektor II Prof. Imam Subchi, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI Dr. Ahmad Hidayatullah, Tim Pengendali Teknis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, unsur SPI UIN Jakarta, Pusat Hukum UIN Jakarta, Biro Hukum Kementerian Agama RI, serta tim kuasa hukum UIN Jakarta.