Idul Adha Core, Sapi Kurban Lepas di Tangsel Berlarian di Jalan Juanda Sampai Asrama Putri UIN

JawaPos.com - Jagat media sosial (medsos) kembali heboh dengan berbagai potongan video hewan kurban lepas berjudul Idul Adha Core. Di Tangerang Selatan (Tangsel) sapi kurban lepas sampai menyita atensi polisi. Polsek Ciputat Timur mencatat seekor sapi kurban lepas dan berlarian di Jalan Ir. H. Juanda sampai ke Asrama Putri Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam laporan tersebut, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq menyampaikan bahwa sapi kurban tersebut lepas dari Masjid As Salam di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih. Laporan sapi kurban lepas tercatat pada pukul 13.00 WIB. Ipda Rinto Hardianto yang bertugas saat itu langsung menelusuri laporan tersebut.

”Dilakukan penelusuran (sampai diketahui) bahwa hewan kurban tersebut berasal dari Masjid As Salam,” kata dia kepada awak media.

Berdasar keterangan saksi mata bernama Wirjan, sekitar pukul 10.00 WIB sapi kurban itu sudah disiapkan untuk disembelih. Namun, sapi itu berontak sampai tali penambatnya lepas. Setelah itu, sapi berlarian dari Masjid As Salam sampai ke Jalan Ir. H. Juanda. Menurut Kompol Bambang, butuh waktu satu jam sampai sapi tertangkap kembali.

”Sekira pukul 11.00 WIB sapi tersebut bisa tertangkap di samping asrama putri UIN, Kelurahan Pisangan,” ujarnya.