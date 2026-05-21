UNUSA Gandeng Hear The World Foundation, Siapkan Prodi Audiologi untuk Anak dengan Gangguan Pendengaran

JawaPos.com — Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) mulai menjajaki kerja sama internasional dengan Hear The World Foundation (HTWF) dalam bidang pendidikan dan kesehatan anak. Diskusi yang digelar Senin (18/5/2026) itu membuka peluang pendirian program studi audiologi guna mendukung penanganan anak dengan gangguan pendengaran sejak dini.

Pendengaran menjadi salah satu faktor penting dalam proses tumbuh kembang anak.

Namun, tidak semua anak lahir dengan kondisi pendengaran normal sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan khusus sejak awal kehidupan.

Mengapa UNUSA Mulai Melirik Program Studi Audiologi?

Keseriusan itu terlihat saat Hear The World Foundation (HTWF) mengunjungi kampus UNUSA pada Senin sore.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama strategis dalam bidang pendidikan, khususnya pengembangan keilmuan audiologi.

Senior Program Manager HTWF, Jacqueline Drexler, memaparkan misi organisasinya yang fokus membantu anak-anak dengan gangguan pendengaran melalui dukungan alat bantu dengar.

HTWF selama ini dikenal sebagai yayasan internasional yang aktif mendukung akses pendengaran bagi anak-anak di berbagai negara.

Wakil Rektor 3 UNUSA, Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., DVM., mengungkapkan kampusnya memang tengah merancang program studi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.