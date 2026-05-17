Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 18 Mei 2026 | 06.00 WIB

Mendikdasmen Pastikan Bahasa Inggris akan Jadi Mata Pelajaran Wajib mulai Kelas 3 SD pada 2027

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. (ANTARA/Hana Dewi Kinarina Kaban) - Image

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. (ANTARA/Hana Dewi Kinarina Kaban)

 

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan Bahasa Inggris jadi pelajaran wajib siswa SD mulai tahun ajaran 2027-2028. Kemendikdasmen menyiapkan regulasi dan pelatihan guna menjalankan kebijakan ini.

’’Mulai 2027 Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD,” kata Abdul Mu'ti saat meresmikan Program Revitalisasi Pendidikan di SMKN 1 Sikur, Lombok Timur, Minggu (17/5).

Kemendikdasmen kini tengah menyiapkan aspek pendukung agar kebijakan ini bisa berjalan optimal. Salah satunya melatih guru SD dalam mengajar Bahasa Inggris. ’’Sekarang sedang kami siapkan bagaimana agar program itu dapat berjalan melalui pelatihan para guru SD dalam mata pelajaran Bahasa Inggris,” ucap Mu'ti.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebut kebijakan ini bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan. Ini juga untuk membekali siswa keterampilan abad ke-21 sejak dini.

Abdul Mu'ti menegaskan kesiapan sumber daya manusia dan tenaga pendidik prioritas utama. Oleh sebab itu, pelatihan akan dilakukan bertahap kepada guru SD di seluruh daerah Indonesia. ’’Pelatihan akan diberikan secara bertahap kepada guru-guru SD di seluruh Indonesia," tutur Mu'ti.

Ia menekankan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan bukan tujuan akhir, tapi sarana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemendikdasmen juga fokus pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. ’’Karena itu Kemendikdasmen juga fokus pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru," paparnya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Siswa Acungkan Jari tengah pada Guru di Purwakarta, Begini Respon Mendikdasmen Abdul Mu'ti - Image
Pendidikan

Siswa Acungkan Jari tengah pada Guru di Purwakarta, Begini Respon Mendikdasmen Abdul Mu'ti

Selasa, 21 April 2026 | 05.20 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sebut SPMB Dirancang untuk Perluas Akses Pendidikan Inklusif   - Image
Pendidikan

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sebut SPMB Dirancang untuk Perluas Akses Pendidikan Inklusif  

Selasa, 21 April 2026 | 00.17 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Isyaratkan Skor TKA SMP 2026 Jeblok, Mirip Hasil TKA SMA - Image
Pendidikan

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Isyaratkan Skor TKA SMP 2026 Jeblok, Mirip Hasil TKA SMA

Sabtu, 11 April 2026 | 13.01 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore