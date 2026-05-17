Mendikdasmen Pastikan Bahasa Inggris akan Jadi Mata Pelajaran Wajib mulai Kelas 3 SD pada 2027

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan Bahasa Inggris jadi pelajaran wajib siswa SD mulai tahun ajaran 2027-2028. Kemendikdasmen menyiapkan regulasi dan pelatihan guna menjalankan kebijakan ini.

Kemendikdasmen kini tengah menyiapkan aspek pendukung agar kebijakan ini bisa berjalan optimal. Salah satunya melatih guru SD dalam mengajar Bahasa Inggris. ’’Sekarang sedang kami siapkan bagaimana agar program itu dapat berjalan melalui pelatihan para guru SD dalam mata pelajaran Bahasa Inggris,” ucap Mu'ti.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebut kebijakan ini bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan. Ini juga untuk membekali siswa keterampilan abad ke-21 sejak dini.

Abdul Mu'ti menegaskan kesiapan sumber daya manusia dan tenaga pendidik prioritas utama. Oleh sebab itu, pelatihan akan dilakukan bertahap kepada guru SD di seluruh daerah Indonesia. ’’Pelatihan akan diberikan secara bertahap kepada guru-guru SD di seluruh Indonesia," tutur Mu'ti.