Mendikdasmen Pastikan Bahasa Inggris akan Jadi Mata Pelajaran Wajib mulai Kelas 3 SD pada 2027

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. (ANTARA/Hana Dewi Kinarina Kaban)
JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan Bahasa Inggris jadi pelajaran wajib siswa SD mulai tahun ajaran 2027-2028. Kemendikdasmen menyiapkan regulasi dan pelatihan guna menjalankan kebijakan ini.
’’Mulai 2027 Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD,” kata Abdul Mu'ti saat meresmikan Program Revitalisasi Pendidikan di SMKN 1 Sikur, Lombok Timur, Minggu (17/5).
Kemendikdasmen kini tengah menyiapkan aspek pendukung agar kebijakan ini bisa berjalan optimal. Salah satunya melatih guru SD dalam mengajar Bahasa Inggris. ’’Sekarang sedang kami siapkan bagaimana agar program itu dapat berjalan melalui pelatihan para guru SD dalam mata pelajaran Bahasa Inggris,” ucap Mu'ti.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebut kebijakan ini bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan. Ini juga untuk membekali siswa keterampilan abad ke-21 sejak dini.
Abdul Mu'ti menegaskan kesiapan sumber daya manusia dan tenaga pendidik prioritas utama. Oleh sebab itu, pelatihan akan dilakukan bertahap kepada guru SD di seluruh daerah Indonesia. ’’Pelatihan akan diberikan secara bertahap kepada guru-guru SD di seluruh Indonesia," tutur Mu'ti.
Ia menekankan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan bukan tujuan akhir, tapi sarana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemendikdasmen juga fokus pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. ’’Karena itu Kemendikdasmen juga fokus pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru," paparnya. (*)
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!