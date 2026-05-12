Ketika Pendidikan Terlalu Sibuk Mengajar, Tetapi Lupa Memahami Manusia

JawaPos.com — Forum Ngkaji Pendidikan yang digelar Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) di Yogyakarta kembali menyoroti persoalan mendasar dunia pendidikan Indonesia. Mulai dari rendahnya kemampuan berpikir siswa hingga sekolah yang dinilai terlalu fokus pada kepatuhan dan hafalan.

Forum yang diikuti sekitar 500 guru dan pegiat pendidikan dari berbagai daerah itu menghadirkan pendiri GSM sekaligus dosen UGM, Muhammad Nur Rizal.

Dalam paparannya, Rizal menilai peningkatan jumlah sekolah, kampus, dan lulusan tidak otomatis diikuti kualitas berpikir peserta didik.

“Sekolah berjalan, tetapi belajar tidak benar-benar terjadi,” ujarnya.

Ia mengutip data PISA 2022 yang menunjukkan kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih tertinggal dibanding rata-rata negara OECD. Selain itu, tingkat growth mindset siswa Indonesia juga dinilai rendah.

Menurut Rizal, sistem pendidikan saat ini terlalu sering melatih pola pikir otomatis melalui hafalan, jawaban tunggal, dan kepatuhan tanpa refleksi.

“Padahal, masa depan pendidikan seharusnya adalah melatih kesadaran,” katanya.

Dalam forum tersebut, Rizal memperkenalkan konsep “saklar kognitif”, yakni kemampuan mengamati proses berpikir sendiri atau metakognisi. Konsep itu dijelaskan melalui tiga tahap: menghentikan respons otomatis, mengamati proses berpikir, lalu membangun kembali cara berpikir secara sadar.