Unair Surabaya Temukan 79 Data Peserta Anomali di UTBK-SNBT 2026

Suasana pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 hari pertama di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (21/4). (Humas Unair)
JawaPos.com - Sebagai lokasi Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026, Universitas Airlangga Surabaya menemukan 79 daftar nama peserta yang terindikasi anomali.
Kordinator Pelaksana Pusat UTBK SNBT Universitas Airlangga 2026, Prof. I Made Narsa menyebut data 79 peserta ini didapatkan dari Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
"Iya semuanya (79 peserta yang dicurigai anomali) itu tes hari pertama, hari ini, Selasa (21/4). Anomali saja, kaya datanya kok aneh, ya, jangan-jangan itu," ucap Made ditemui di Kampus C Unair Surabaya, Selasa (21/4).
Keanehan yang dimaksud, Made mencontohkan salah satu peserta berdomisili di Indonesia Barat memilih kampus di Jawa Tengah, namun mengikuti tes di wilayah berbeda dari domisili maupun lokasi kampus pilihannya.
Temuan ini patut diduga. Sebab, tingkat keketatan dan kualitas pengawasan di masing-masing pusat UTBK berbeda. Artinya, pola tersebut bisa saja diambil peserta untuk mendapatkan lokasi ujian yang tidak ketat.
"Bisa jadi dia berpikir di daerah pengawasannya lebih lengah, kan bisa begitu. Jadi dari pikiran normal, ini kok aneh ya, rumahnya di sini, milihnya di sini, kok tesnya di situ, itu patut kita curigai, anomali," imbuhnya.
Made menyebut dari 79 peserta UTBK-SNBT 2026 di Unair yang masuk daftar anomali, sebagian tidak hadir saat ujian. Termasuk seorang perempuan yang diungkap oleh panitia SNPMB karena dicurigai sebagai 'joki' ujian.
Sementara yang hadir diawasi ketat pengawas melalui verifikasi data dan pencocokan wajah secara langsung di lokasi ujian. Hasil pengawasan, tidak ditemukan indikasi kecurangan pada peserta yang hadir.
"Hasil pengawasan itu kita melihat di lapangan tidak ada kamera, tidak ada alat-alat yang dipakai aman ya dugaan aja. Kemudian satu nama yang diduga kuat sebagai penjoki juga tidak hadir," pungkas Made.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian