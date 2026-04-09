Operasi Ketupat 2026 Sukses, Pengamat ITB sebut Dipengaruhi Penerapan Rekayasa Lalu Lintas yang Adaptif

Ilustrasi one way saat penyelenggaraan mudik lebaran 2026. (Polri)
JawaPos.com - Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono menilai ada beberapa indikator yang mendorong penyelenggaraan mudik lebaran 2026 berjalan baik. Keberhasilan ini pula yang membuat tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi.
Sony mengatakan, angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik dan arus balik lebaran tahun ini mengalami penurunan. Data ini menjadi salah satu indikator kepuasan masyarakat meningkat.
“Jadi 79,8 persen itu publik menyatakan terkait dengan menilai penyelenggaraan itu lebih baik dalam menekan angka kecelakaan. Sehingga kalau kita hubungkan lagi dengan kondisi yang lain, ada beberapa faktor kunci yang tentunya ini sangat membantu dalam menurunkan angka kecelakaan,” ujar Sony, Kamis (9/4).
Sony menyakini turunnya angka kecelakaan lalu lintas karena penerapan rekayasa lalu lintas yang lebih adaptif dan situasional. Dengan begitu, penyesuaian di jalan lebih sering dilakukan petugas, alih-alih mengikuti aturan baku.
Baca Juga:Iran Tuduh AS Langgar Gencatan Senjata, Soroti Serangan Israel ke Lebanon dan Konflik Hormuz
Selain itu, koordinasi antara Polri dan pemangku kepentingan lainnya juga berjalan dengan baik. Hal ini yang membuat terjadi komunikasi terarah tanpa ego sektoral.
“Kita lihat koordinasi antar lembaga saat Operasi Ketupat 2026 kami meninjau nya itu terlihat lebih solid. Bahkan itu di level pusat ya maupun sampai dengan di level lapangan. Nah itu kelihatan sekali,” imbuhnya.
Banyak posko mudik yang didirikan oleh lembaga pemerintah diyakini turut menyumbang kontribusi berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas. Tidak terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjadikan masyarakat lebih tenang.
“Terjawab saat Operasi Ketupat 2026, ketersediaan bahan bakar itu 81,7 persen, itu kan sudah memberikan nilai bahwa saya masyarakat sangat puas dengan ketersediaan bahan bakar, sehingga isu-isu tersebut terpatahkan seperti itu,” jelas Sony.
Dia menyakini, keberhasilan penyelenggaraan mudik tahun ini bukan hasil dari satu kebijakan tunggal. Setiap elemen memberikan kontribusi kepada kesuksesan tersebut.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven