Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana Sebut Gaji Guru Bisa Minimal Rp 5 Juta Per Bulan

Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana. (Muhamad Ridwan/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menyebut gaji guru seharusnya bisa dipatok setidaknya Rp 5 juta per bulan, dan anggaran masih cukup untuk itu.
Hitung-hitungan gaji guru tersebbut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR dengan forum guru dan asosiasi psikolog pada Selasa (7/4) lalu.
Dalam forum tersebut, Komisi Komisi X DPR menegaskan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan guru.
Dikutip dari YouTube TV Parlemen pada Sabtu (11/4), Bonnie menegaskan bahwa Komisi X DPR mendukung penuh peningkatan kesejahteraan guru.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banten I itu menyampaikan data jumlah guru di Indonesia yang saat ini mencapai 3.470.000 orang.
”Saya pernah hitung, Pak, saya pernah hitung secara serampangan saja jumlah guru di Indonesia itu 3.470.000 kalau nggak salah, menurut data pusdatin per hari ini,” kata dia.
Dengan angka tersebut, Bonnie mengkalkulasikan bila seluruh guru dipukul rata tanpa melihat status sebagai honorer atau bukan, maka negara mampu menggaji dengan nilai Rp 5 juta per bulan untuk setiap guru.
Sebab, bila 3.470.000 dikalikan Rp 5 juta, angka yang keluar sekitar Rp 17 triliun per bulan.
”Berarti dikali 12, (sekitar) Rp 208 triliun (setahun). Itu kalau saya pukul rata 3.470.000 guru seluruh Indonesia digaji masing-masing Rp 5 juta, dipukul rata nggak ada yang berbeda, itu baru Rp 208 triliun satu tahun,” jelasnya.
Baca Juga:Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Karena itu, Bonnie menilai masih sangat mungkin untuk terus mendorong agar kesejahteraan guru ditingkatkan. Tanpa memandang status sebagai guru honorer atau bukan.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging