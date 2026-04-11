Syahrul Yunizar
11 April 2026, 20.54 WIB

Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana Sebut Gaji Guru Bisa Minimal Rp 5 Juta Per Bulan

Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana. (Muhamad Ridwan/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menyebut gaji guru seharusnya bisa dipatok setidaknya Rp 5 juta per bulan, dan anggaran masih cukup untuk itu.

Hitung-hitungan gaji guru tersebbut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR dengan forum guru dan asosiasi psikolog pada Selasa (7/4) lalu. 

Dalam forum tersebut, Komisi Komisi X DPR menegaskan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan guru

Dikutip dari YouTube TV Parlemen pada Sabtu (11/4), Bonnie menegaskan bahwa Komisi X DPR mendukung penuh peningkatan kesejahteraan guru.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banten I itu menyampaikan data jumlah guru di Indonesia yang saat ini mencapai 3.470.000 orang.

”Saya pernah hitung, Pak, saya pernah hitung secara serampangan saja jumlah guru di Indonesia itu 3.470.000 kalau nggak salah, menurut data pusdatin per hari ini,” kata dia.

Dengan angka tersebut, Bonnie mengkalkulasikan bila seluruh guru dipukul rata tanpa melihat status sebagai honorer atau bukan, maka negara mampu menggaji dengan nilai Rp 5 juta per bulan untuk setiap guru.

Sebab, bila 3.470.000 dikalikan Rp 5 juta, angka yang keluar sekitar Rp 17 triliun per bulan.

”Berarti dikali 12, (sekitar) Rp 208 triliun (setahun). Itu kalau saya pukul rata 3.470.000 guru seluruh Indonesia digaji masing-masing Rp 5 juta, dipukul rata nggak ada yang berbeda, itu baru Rp 208 triliun satu tahun,” jelasnya.

Karena itu, Bonnie menilai masih sangat mungkin untuk terus mendorong agar kesejahteraan guru ditingkatkan. Tanpa memandang status sebagai guru honorer atau bukan.

Editor: Bayu Putra
