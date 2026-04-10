ARM, Moch. Rizky Pratama Putra
10 April 2026, 21.43 WIB

Halal Bihalal Politeknik Ubaya 2026: Jurus Sunyi Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya

Suasana Halal Bihalal Politeknik Ubaya 2026 bersama perwakilan sekolah dan Pemkot Surabaya di The Southern Hotel, Rabu (8/4/2026).

JawaPos.com — Suasana hangat Halal Bihalal Politeknik Ubaya 2026 di The Southern Hotel, Rabu (8/4/2026), bukan sekadar ajang silaturahmi pasca-Lebaran. Di balik temu ramah itu, terselip misi besar: memutus rantai kemiskinan di Kota Surabaya melalui pendidikan inklusif yang tepat sasaran.

Acara yang berlangsung pukul 10.00–13.00 WIB ini mempertemukan banyak pihak penting dalam satu meja kolaborasi.

Mulai dari perwakilan sekolah, pemerintah kota, hingga jajaran kampus, semuanya hadir membawa satu tujuan yang sama: membuka jalan masa depan bagi anak-anak Surabaya.

Direktur Politeknik Ubaya, Agung Sriwardhani, S.E, M.A menjelaskan komitmen Politeknik Ubaya terhadap pendidikan di Kota Surabaya  di The Southern Hotel, Rabu (8/4/2026).

Direktur Politeknik Ubaya, Agung Sriwardhani, S.E, M.A, menegaskan agenda utama kegiatan ini adalah halal bihalal dan sosialisasi bersama Pemerintah Kota Surabaya.

Program ini secara khusus menyasar siswa SMA/SMK yang memiliki potensi akademik tetapi terkendala biaya pendidikan.

"Agenda hari ini adalah halal bihalal dan sosialisasi program beasiswa Pemerintah Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Politeknik Ubaya. Jadi, hari ini kami mengundang guru BK dan kepala sekolah SMA/SMK di Surabaya untuk memberikan informasi mengenai beasiswa ini bagi warga Surabaya yang memiliki KTP Surabaya dan ingin melanjutkan pendidikan di Politeknik Ubaya," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (8/4/2026).

Program ini tidak sekadar memberi bantuan finansial, tetapi menjadi jembatan nyata menuju perubahan hidup.

Dengan target siswa dari keluarga miskin dan pra-miskin, beasiswa ini diharapkan mampu menyentuh kelompok yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan tinggi.

"Target kami sebenarnya sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk tahun ini, kami berharap bisa menjaring sebanyak-banyaknya siswa berprestasi namun terkendala biaya dari keluarga kurang mampu. Kuota pastinya nanti akan disesuaikan dengan hasil seleksi dan ketersediaan dari pihak Pemkot," tambahnya.

