Penerima KJP Tembus 700 Ribu, Pemprov DKI Jakarta Jamin Pendidikan Menjangkau Semua Lapisan

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko. (Istimewa)
JawaPos.com - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang menyasar kelompok masyarakat kurang mampu semakin banyak penerimanya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah penerima manfaat KJP sudah lebih dari 700 ribu orang dan untuk KJMU sudah lebih dari 15 ribu.
“Program KJP untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ini adalah sebuah intervensi, bagaimana masyarakat kalangan bawah tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan yang semestinya,” terang Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko di SIS North East Jakarta, Jumat (10/4).
Selain itu, dukungan juga diberikan pada jenjang pendidikan tinggi melalui bantuan pembiayaan bagi mahasiswa. Data menunjukkan cakupan program tersebut terus meluas.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa keberagaman layanan pendidikan justru harus saling melengkapi, tanpa meninggalkan prinsip utama inklusivitas.
Menurut Sarjoko, fokus utama pihaknya tetap pada pemerataan akses pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Meski berbagai alternatif pendidikan dengan segmen yang berbeda terus berkembang di Jakarta.
“Kami dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentu memberikan sebuah apresiasi dan dukungan, sinergi dan korporasi yang selama ini dijalankan tentu menjadi sebuah warna bagi layanan pendidikan di DKI Jakarta,” lanjutnya.
Ia juga memberikan apresiasi atas ekspansi Singapore Intercultural School North East Jakarta (SIS NEJ Lake Side Campus) di Jakarta Timur.
“Yang ini menjadi layanan usaha pada masyarakat tertentu, yang bisa menjadi sebuah alternatif untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan pada level-level tertentu,” jelasnya.
