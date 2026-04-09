Kukuhkan 5 Guru Besar Baru, Rektor Unair Dorong Riset yang Relevan dengan Zaman

JawaPos.com - Universitas Airlangga (Unair) kembali mengukuhkan lima guru besar di Aula Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen Kampus MERR-C UNAIR, Kota Surabaya pada Kamis (9/5).

Enam guru besar Universitas Airlangga yang baru dikukuhkan berasal dari berbagai bidang ilmu, di antaranya Prof. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dan Prof. Radian Salman dari Fakultas Hukum.

Kemudian Prof. Muhammad Asfar dan Prof. Yuyun Wahyu Izzati Surya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Prof. Ahmad Shofy Mubarak dari Fakultas Perikanan dan Kelautan.

Rektor Universitas Airlangga, Prof. Muhammad Madyan, menyebut pengukuhan guru besar adalah momentum penting memperkuat peran Unair dalam pengembangan ilmu yang berdampak bagi masyarakat.

"Guru besar yang kita kukuhkan hari ini dari berbagai bidang keilmuan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, literasi digital berbasis multikulturalisme, hingga perlindungan konsumen dan dinamika politik," ucapnya.

Prof. Madyan menilai ilmu pengetahuan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin cepat. Perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam memastikan ilmu tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

“Melalui riset dan inovasi yang berkelanjutan, akademisi mampu menjawab persoalan saat ini sekaligus mengantisipasi tantangan di masa mendatang,” imbuh guru besar bidang Ilmu Manajemen dan Keuangan tersebut.

Prof. Madyan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi, regulasi, serta nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Kemajuan IPTEK harus tetap berlandaskan keadilan, HAM, dan kepentingan bersama.