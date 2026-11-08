Tak Selalu Terlihat, Simak 6 Tanda Anak Mengalami Bullying di Sekolah

ilustrasi anak yang dibully. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Sebagai orang tua, tentu kita ingin memberikan kehidupan terbaik bagi anak, memastikan mereka tumbuh dengan bahagia, merasa terlindungi, dan dapat berkembang secara optimal.
Namun, tidak semua hal yang dialami anak bisa kita ketahui, terutama ketika mereka menghadapi masalah di lingkungan sekolah, termasuk menjadi korban bullying.
Perundungan merupakan salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian serius.
Tindakan ini tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi juga bisa melalui ejekan, hinaan, pengucilan, hingga tekanan emosional yang dapat memengaruhi kondisi psikologis anak.
Sayangnya, tidak semua anak memiliki keberanian untuk menceritakan pengalaman buruk yang mereka alami.
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Sebagian memilih diam karena merasa takut, malu, terancam, atau khawatir situasi justru akan semakin memburuk jika mereka mengungkapkannya kepada orang lain.
Melansir baseline, psikologi mengungkap enam tanda tersembunyi yang bisa menunjukkan bahwa anak menjadi korban bullying di sekolah.
Tanda-tanda ini penting dikenali orang tua agar anak bisa segera mendapatkan perhatian dan dukungan yang dibutuhkan.
1. Mereka semakin menarik diri
Anak-anak mengekspresikan emosi dengan berbagai cara dan terkadang, tidak sejelas yang kita harapkan.
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Jawa Pos
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