Melihat 6 Tanda Ini pada Pasanganmu? Kamu Memiliki Hubungan yang Baik-Baik Saja Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki hubungan baik dengan pasangan./Magnific/magnific
JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan asmara, banyak orang mengira bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang selalu romantis, jarang bertengkar, sering menghabiskan waktu bersama, dan tidak pernah mengalami masalah. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian.
Setiap pasangan pasti memiliki perbedaan karakter, kebiasaan, cara berpikir, hingga cara mengekspresikan perasaan. Ada kalanya hubungan terasa begitu hangat dan menyenangkan, tetapi ada juga masa ketika keduanya harus menghadapi kesalahpahaman, kesibukan, atau persoalan yang menguji kesabaran.
Menurut psikologi hubungan, kualitas sebuah hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering pasangan mengatakan cinta, tetapi juga bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.
Hubungan yang sehat bukan berarti hubungan tanpa konflik. Justru, hubungan yang baik adalah hubungan yang mampu menghadapi konflik tanpa kehilangan rasa hormat, kepercayaan, dan kepedulian.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat beberapa tanda sederhana yang sering kali tidak disadari bahwa sebenarnya hubunganmu sudah berada dalam kondisi yang cukup sehat.
Jika kamu menemukan enam tanda berikut pada pasanganmu, bisa jadi kamu sedang menjalani hubungan yang memiliki fondasi emosional yang baik.
1. Kamu Bisa Menjadi Diri Sendiri Tanpa Takut Dianggap Berbeda
Salah satu tanda paling penting dari hubungan yang sehat adalah ketika kamu merasa nyaman menjadi diri sendiri di hadapan pasangan.
Kamu tidak harus selalu terlihat sempurna, selalu menyenangkan, atau berpura-pura menyukai sesuatu hanya agar pasangan tidak kecewa.
Kamu bisa menunjukkan sisi kekanak-kanakanmu, menceritakan hal-hal yang menurutmu memalukan, mengungkapkan pendapat yang berbeda, bahkan memperlihatkan ketika kamu sedang tidak baik-baik saja.
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Jawa Pos
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