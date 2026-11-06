7 Pekerjaan Yang Paling Cocok Untuk Introvert Dengan Kepribadian INFJ

Kepribadian INFJ menjadi pertimbangan dalam memilih karier / Foto: Pexels.com JawaPos.com – Memilih karier bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan, tetapi juga menemukan bidang yang sesuai dengan minat, nilai, dan karakter pribadi.

Bagi orang introvert dengan kepribadian INFJ, pekerjaan yang memberikan makna, ruang untuk berpikir, serta kesempatan membantu orang lain dapat menjadi pilihan menarik.

Kepribadian INFJ merupakan singkatan dari Introvert, Intuition, Feeling, Judging dalam Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

Tipe kepribadian INFJ sering digambarkan sebagai pribadi reflektif, idealis, peka terhadap perasaan orang lain, dan memiliki perhatian terhadap tujuan jangka panjang.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (06/11), menyebutkan kepribadian INFJ memiliki kecenderungan pekerjaan yang memungkinkan mereka menggunakan kreativitas, pemahaman terhadap manusia, kemampuan berpikir mendalam.

Berikut tujuh pekerjaan yang bisa dipertimbangkan oleh introvert dengan kepribadian INFJ:

1. Konselor

Konselor membantu individu memahami persoalan pribadi, pendidikan, maupun pekerjaan.