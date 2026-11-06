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Penulis: Cicilia Margarettha
Sabtu, 7 November 2026 | 06.19 WIB

7 Pekerjaan Yang Paling Cocok Untuk Introvert Dengan Tipe Kepribadian ISFP

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Kepribadian ISFP menjadi pertimbangan dalam memilih karier

JawaPos.com - Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dapat membantu seseorang menemukan lingkungan kerja yang nyaman sekaligus mengembangkan potensinya.

Bagi individu dengan introvert dengan tipe kepribadian ISFP, pekerjaan yang memberikan ruang untuk berkreasi, mengekspresikan diri, dan menghasilkan sesuatu secara nyata bisa menjadi pilihan menarik.

ISFP merupakan singkatan dari Introverted, Sensing, Feeling, Perceiving dalam Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

Tipe ISFP sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, peka terhadap lingkungan, kreatif, dan menyukai kebebasan dalam menjalankan aktivitas.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (06/11), menyebutkan kepribadian ISFP cenderung menyukai lingkungan kerja yang ramah, kooperatif, dan tidak terlalu bising.

Bidang desain grafis, mode, seni, musik, arsitektur, hingga pelatih kebugaran disebut sebagai pilihan karier yang dapat dipertimbangkan untuk introvert dengan kepribadian ISFP.

Berikut tujuh pekerjaan yang bisa menjadi referensi bagi introvert dengan kepribadian ISFP:

1. Desainer Grafis

Desainer grafis bertugas menyampaikan pesan melalui elemen visual, seperti ilustrasi, tipografi, dan komposisi warna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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