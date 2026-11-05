Bukan Sekadar Cinta, 5 Tanda Ini Disebut Menunjukkan Pasangan Pembawa Keberuntungan

ilustrasi pasangan bahagia. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kehadiran pasangan bukan hanya tentang berbagi kasih sayang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh positif terhadap perjalanan hidup seseorang. Ada kalanya seseorang merasa lebih percaya diri, bersemangat, dan berani mengambil peluang baru sejak menjalin hubungan dengan orang yang tepat. Bahkan, tidak sedikit yang merasa berbagai hal baik justru datang ketika mereka menjalani kehidupan bersama pasangan. Dalam pandangan astrologi, hubungan seperti ini kerap dikaitkan dengan energi positif dan keberuntungan yang saling menguatkan. Pasangan bukan hanya menjadi teman berbagi cerita, tetapi juga sosok yang membantu membuka jalan menuju kehidupan lebih baik. Lantas, bagaimana cara mengenali pasangan yang dianggap membawa keberuntungan? Dilansir dari English Jagran, terdapat lima tanda yang dipercaya menunjukkan bahwa pasangan Anda merupakan sosok pembawa keberuntungan. Berikut penjelasannya. 1. Kehadirannya Selalu Membuat Anda Berpikir Positif Salah satu tanda pasangan yang membawa pengaruh baik adalah kemampuannya menciptakan suasana positif di sekitar Anda. Ketika sedang menghadapi masalah, kehadirannya mampu memberikan ketenangan dan membuat Anda melihat situasi dari sudut pandang berbeda. Pasangan seperti ini biasanya tidak mudah menyerah pada keadaan. Ia justru berusaha menularkan semangat dan optimisme agar Anda tetap percaya diri menghadapi berbagai tantangan. Dalam hubungan, energi positif tersebut dapat membantu kedua belah pihak saling menguatkan dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. 2. Mampu Memahami Perasaan Anda Tanpa Harus Banyak Bicara Komunikasi memang menjadi fondasi penting dalam hubungan asmara. Namun, ada kalanya pasangan bisa memahami perasaan satu sama lain bahkan tanpa perlu menjelaskan semuanya secara panjang lebar. Misalnya, ia menyadari ketika Anda sedang sedih, kelelahan, atau membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Kemampuan memahami bahasa tubuh, perubahan suasana hati, dan kebiasaan pasangan membuat hubungan terasa lebih dekat. Dalam pandangan astrologi, keselarasan energi seperti ini sering dianggap sebagai tanda adanya ikatan emosional yang kuat.