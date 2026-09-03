Orang yang Telah Menemukan Kedamaian Batin Biasanya Berhenti Mencari Pengakuan dengan 8 Cara Ini

seseorang yang menemukan kedamaian./ Magnific/user25451090
JawaPos.com - Ada fase tertentu dalam kehidupan ketika seseorang mulai lelah membuktikan dirinya kepada orang lain.
Dulu, mungkin ia begitu peduli dengan bagaimana orang memandangnya. Ia ingin dianggap berhasil, ingin dipuji, ingin pendapatnya didengar, ingin keberadaannya diakui, dan ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak kalah dari siapa pun.
Namun, semakin dewasa secara emosional, seseorang bisa mengalami perubahan yang sangat halus.
Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan setiap keputusan. Tidak lagi panik ketika seseorang tidak menyukainya. Tidak lagi membutuhkan pujian untuk merasa dirinya berharga. Bahkan, ia mulai memahami bahwa tidak semua orang harus mengerti dirinya agar hidupnya tetap memiliki makna.
Dalam psikologi, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sebenarnya merupakan bagian yang cukup manusiawi. Manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan penerimaan, hubungan, dan rasa memiliki. Masalahnya bukan pada keinginan untuk dihargai.
Masalah muncul ketika harga diri terlalu bergantung pada penilaian eksternal.
Ketika seseorang hanya merasa berharga setelah dipuji, merasa berhasil setelah dibandingkan dengan orang lain, atau merasa aman ketika mendapatkan persetujuan, hidupnya secara perlahan dikendalikan oleh respons orang lain.
Sebaliknya, kedamaian batin sering kali ditandai oleh kemampuan untuk membangun rasa berharga yang lebih berasal dari dalam diri.
Bukan berarti orang tersebut menjadi tidak peduli kepada siapa pun.
Ia hanya tidak lagi menyerahkan kendali atas ketenangan hidupnya kepada pendapat orang lain.
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Jawa Pos
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