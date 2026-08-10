Jika Ingin Memiliki Kebiasaan Baik yang Benar-Benar Melekat, Lakukan 8 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang melekat dengan kebiasaan baik./Magnific/odua
JawaPos.com - Banyak orang sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan untuk hidup lebih baik.
Mereka tahu bahwa olahraga itu penting. Mereka tahu membaca buku bisa menambah wawasan. Mereka tahu bangun lebih pagi dapat membuat hari terasa lebih teratur. Mereka juga tahu bahwa mengurangi penggunaan media sosial, menjaga pola tidur, makan lebih sehat, dan meluangkan waktu untuk belajar adalah kebiasaan yang bermanfaat.
Masalahnya bukan pada mengetahui apa yang baik.
Masalahnya adalah bagaimana membuat sesuatu yang baik itu menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari.
Kita sering memulai dengan semangat yang besar. Hari Senin menjadi hari pertama olahraga. Awal bulan menjadi momentum untuk menabung. Tahun baru menjadi kesempatan untuk membaca lebih banyak buku. Bahkan setelah menonton video motivasi, kita bisa merasa begitu yakin bahwa kali ini semuanya akan berbeda.
Namun, beberapa hari kemudian, semangat mulai menurun.
Olahraga mulai ditunda. Buku kembali diletakkan di meja. Alarm pagi mulai diabaikan. Target yang sebelumnya terasa penting perlahan kehilangan daya tarik.
Mengapa hal itu terjadi?
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), menurut psikologi perilaku, membangun kebiasaan bukan sekadar persoalan kemauan yang kuat. Kebiasaan lebih mudah terbentuk ketika perilaku dibuat sederhana, diulang secara konsisten, dikaitkan dengan situasi tertentu, dan didukung oleh lingkungan.
Jadi, jika Anda ingin memiliki kebiasaan baik yang benar-benar melekat, jangan hanya mengandalkan motivasi.
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