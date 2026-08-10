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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.43 WIB

8 Alasan Mengapa Persahabatan Dapat Membuatmu Merasa Begitu Kesepian Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang begitu kesepian./Magnific/dimaberlin - Image

seseorang yang begitu kesepian./Magnific/dimaberlin

JawaPos.com - Kesepian sering kali dianggap sebagai kondisi yang muncul ketika seseorang tidak memiliki teman. Kita membayangkan orang yang duduk sendirian, jarang diajak keluar, tidak memiliki tempat untuk bercerita, atau menjalani hari tanpa banyak interaksi sosial.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kesepian tidak sesederhana itu.

Seseorang bisa memiliki banyak teman, aktif dalam sebuah kelompok, sering menghadiri acara bersama, bahkan memiliki sahabat dekat—tetapi tetap merasa sangat kesepian.

Ironisnya, terkadang justru persahabatanlah yang membuat perasaan tersebut semakin kuat.

Bagaimana mungkin berada di tengah orang-orang yang kita sayangi malah membuat kita merasa sendirian?

Jawabannya berkaitan dengan kualitas hubungan, kebutuhan emosional, rasa aman, ekspektasi, dan seberapa jauh kita merasa benar-benar dipahami oleh orang lain.

Kesepian pada dasarnya bukan hanya tentang berapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tetapi tentang seberapa dekat hubungan yang kita miliki dengan hubungan yang sebenarnya kita butuhkan.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), terdapat delapan alasan psikologis mengapa persahabatan dapat membuat seseorang merasa begitu kesepian.

1. Kamu Berada di Tengah Banyak Orang, Tetapi Tidak Merasa Dipahami

Salah satu bentuk kesepian yang paling menyakitkan bukanlah tidak memiliki siapa-siapa, melainkan memiliki orang-orang di sekitar tetapi merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirimu.

Editor: Hanny Suwindari
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