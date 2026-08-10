8 Alasan Mengapa Persahabatan Dapat Membuatmu Merasa Begitu Kesepian Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang begitu kesepian./Magnific/dimaberlin
JawaPos.com - Kesepian sering kali dianggap sebagai kondisi yang muncul ketika seseorang tidak memiliki teman. Kita membayangkan orang yang duduk sendirian, jarang diajak keluar, tidak memiliki tempat untuk bercerita, atau menjalani hari tanpa banyak interaksi sosial.
Namun, psikologi menunjukkan bahwa kesepian tidak sesederhana itu.
Seseorang bisa memiliki banyak teman, aktif dalam sebuah kelompok, sering menghadiri acara bersama, bahkan memiliki sahabat dekat—tetapi tetap merasa sangat kesepian.
Ironisnya, terkadang justru persahabatanlah yang membuat perasaan tersebut semakin kuat.
Bagaimana mungkin berada di tengah orang-orang yang kita sayangi malah membuat kita merasa sendirian?
Jawabannya berkaitan dengan kualitas hubungan, kebutuhan emosional, rasa aman, ekspektasi, dan seberapa jauh kita merasa benar-benar dipahami oleh orang lain.
Kesepian pada dasarnya bukan hanya tentang berapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tetapi tentang seberapa dekat hubungan yang kita miliki dengan hubungan yang sebenarnya kita butuhkan.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), terdapat delapan alasan psikologis mengapa persahabatan dapat membuat seseorang merasa begitu kesepian.
1. Kamu Berada di Tengah Banyak Orang, Tetapi Tidak Merasa Dipahami
Salah satu bentuk kesepian yang paling menyakitkan bukanlah tidak memiliki siapa-siapa, melainkan memiliki orang-orang di sekitar tetapi merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirimu.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates