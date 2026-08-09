Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 9 Agustus 2026 | 17.13 WIB

11 Kebiasaan EQ Tinggi yang Membuktikan Orang Tua Sukses Mendidikmu Menurut Psikologi

Kebiasaan EQ Tinggi yang Membuktikan Orang Tua Sukses Mendidikmu Menurut Psikologi./Magnific/ magnific - Image

Kebiasaan EQ Tinggi yang Membuktikan Orang Tua Sukses Mendidikmu Menurut Psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil sangat memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupannya saat dewasa.

Anak yang diajarkan mengelola emosi secara produktif cenderung memiliki kemampuan menghadapi berbagai situasi dengan lebih baik.

EQ atau kecerdasan emosi yang tinggi biasanya tercermin dari kebiasaan tertentu yang terus dijalankan seseorang hingga dewasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (9/8), berikut sebelas kebiasaan cerdas emosi yang menunjukkan bahwa orang tua telah berhasil mendidik anaknya dengan baik.

1. Membiasakan diri mengucapkan afirmasi positif

Melawan suara kritik dari dalam diri bukanlah hal mudah, namun afirmasi harian membantu membangun kepercayaan diri.

Afirmasi menjadi cara untuk mengevaluasi hidup sekaligus menyusun rencana mengubah hal yang sudah tidak relevan.

Berbicara pada diri sendiri dengan penuh kasih membantu seseorang menyadari nilai dirinya secara mendalam.

Dukungan tanpa syarat dari orang tua memberi bekal penting bagi seseorang untuk terus mempercayai dirinya sendiri.

2. Selalu meluangkan waktu menghubungi orang terkasih

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Orang yang Kehilangan Teman Seiring Bertambahnya Usia, Sering Kali Mengadopsi 9 Kebiasaan Ini - Image
Kepribadian

Orang yang Kehilangan Teman Seiring Bertambahnya Usia, Sering Kali Mengadopsi 9 Kebiasaan Ini

Minggu, 9 Agustus 2026 | 16.48 WIB

Jika Anda Ingin Mengubah Hidup Menjadi Lebih Baik, Lakukan 6 Kebiasaan Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Ingin Mengubah Hidup Menjadi Lebih Baik, Lakukan 6 Kebiasaan Ini

Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.43 WIB

Menurut Psikologi, 7 Kebiasaan Harian Ini Membantu Menjaga Otak Tetap Tajam Seiring Bertambah Usia - Image
Lifestyle

Menurut Psikologi, 7 Kebiasaan Harian Ini Membantu Menjaga Otak Tetap Tajam Seiring Bertambah Usia

Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

4

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

5

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

6

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

7

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol

8

Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

9

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore