11 Kebiasaan EQ Tinggi yang Membuktikan Orang Tua Sukses Mendidikmu Menurut Psikologi

Kebiasaan EQ Tinggi yang Membuktikan Orang Tua Sukses Mendidikmu Menurut Psikologi./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil sangat memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupannya saat dewasa.
Anak yang diajarkan mengelola emosi secara produktif cenderung memiliki kemampuan menghadapi berbagai situasi dengan lebih baik.
EQ atau kecerdasan emosi yang tinggi biasanya tercermin dari kebiasaan tertentu yang terus dijalankan seseorang hingga dewasa.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (9/8), berikut sebelas kebiasaan cerdas emosi yang menunjukkan bahwa orang tua telah berhasil mendidik anaknya dengan baik.
1. Membiasakan diri mengucapkan afirmasi positif
Melawan suara kritik dari dalam diri bukanlah hal mudah, namun afirmasi harian membantu membangun kepercayaan diri.
Afirmasi menjadi cara untuk mengevaluasi hidup sekaligus menyusun rencana mengubah hal yang sudah tidak relevan.
Berbicara pada diri sendiri dengan penuh kasih membantu seseorang menyadari nilai dirinya secara mendalam.
Dukungan tanpa syarat dari orang tua memberi bekal penting bagi seseorang untuk terus mempercayai dirinya sendiri.
2. Selalu meluangkan waktu menghubungi orang terkasih
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