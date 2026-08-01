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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.33 WIB

Jika Anda Tidak Ingin Berjarak dengan Anak yang Telah Dewasa, Jangan Sesekali Mengatakan 6 Kata Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berjarak dengan anaknya./Magnific/shurkin_son - Image

seseorang yang berjarak dengan anaknya./Magnific/shurkin_son

JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak mengalami perubahan besar ketika anak memasuki usia dewasa. Jika saat kecil orang tua berperan sebagai pengarah utama, maka ketika anak tumbuh dewasa, hubungan yang sehat berubah menjadi hubungan yang lebih setara, penuh rasa hormat, dan saling memahami.

Sayangnya, banyak orang tua tidak menyadari bahwa beberapa ucapan yang dulu dianggap biasa ternyata dapat melukai perasaan anak yang telah dewasa. Menurut psikologi, kata-kata tertentu dapat membuat anak merasa tidak dihargai, dikendalikan, atau bahkan menjauh secara emosional dari orang tuanya.

Kedekatan emosional tidak hanya dibangun melalui perhatian dan kasih sayang, tetapi juga melalui cara berkomunikasi.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), jika Anda tidak ingin hubungan dengan anak yang telah dewasa menjadi renggang, hindari enam kalimat berikut.

1. “Kamu harus menuruti apa kata Ayah atau Ibu”

Saat anak masih kecil, orang tua memang memiliki peran untuk mengarahkan dan menetapkan aturan. Namun ketika anak sudah dewasa, mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri.

Psikologi perkembangan menjelaskan bahwa orang dewasa membutuhkan otonomi atau kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya. Ketika orang tua terus menuntut kepatuhan mutlak, anak dapat merasa bahwa pendapat dan kemampuannya tidak dihargai.

Bukan berarti orang tua tidak boleh memberi saran. Namun, cara penyampaiannya perlu diubah. Alih-alih memerintah, cobalah mengajak berdiskusi.

Misalnya, daripada berkata, “Kamu harus mengikuti kemauan kami,” lebih baik katakan, “Menurut Ayah dan Ibu, pilihan ini mungkin baik, tetapi keputusan tetap ada di tanganmu.”

Sikap seperti ini membuat anak merasa dihormati sebagai individu yang mandiri.

Editor: Hanny Suwindari
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