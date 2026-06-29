8 Kata yang Membuat Anda Terdengar Kurang Berpendidikan! Tidak Peduli Seberapa Pintar Sebenarnya

JawaPos.com - Kecerdasan seseorang tidak selalu tercermin dari gelar akademik atau seberapa banyak buku yang telah dibaca. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berbicara atau menulis, pilihan kata justru sering menjadi “penentu kesan pertama”.

Ironisnya, banyak orang yang sebenarnya cerdas, kritis, dan berwawasan luas, tetapi terdengar kurang berpendidikan hanya karena terbiasa menggunakan kata-kata tertentu.

Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada kebiasaan. Kata-kata ini sering muncul secara refleks, tanpa disadari, dan lama-kelamaan membentuk citra cara berpikir seseorang di mata orang lain.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kata yang, jika terlalu sering digunakan, dapat mereduksi kesan intelektual Anda—tidak peduli seberapa pintar Anda sebenarnya.

1. “Pokoknya”

Kata ini sering digunakan untuk menutup diskusi. Saat seseorang berkata “pokoknya begitu”, pesan yang tertangkap adalah keengganan untuk menjelaskan alasan atau logika di balik pendapatnya. Dalam diskusi intelektual, ini terdengar seperti jalan pintas berpikir.

Orang berpendidikan cenderung menjelaskan mengapa, bukan hanya apa. Mengganti “pokoknya” dengan penjelasan singkat akan langsung meningkatkan kualitas komunikasi Anda.

2. “Terserah”

“Terserah” memang terdengar netral, tetapi dalam konteks tertentu, kata ini memancarkan sikap pasif dan tidak mau bertanggung jawab. Terlebih jika digunakan dalam diskusi penting, kata ini memberi kesan bahwa Anda tidak memiliki pendirian atau enggan berpikir lebih jauh.