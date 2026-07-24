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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.23 WIB

Memahami 9 Perilaku Perempuan Berkualitas Rendah dan Dampak Bahaya yang Akan Ditimbulkan dalam Hubungan Jangka Panjang, Simak!

Ilustrasi memahami kepribadian perempuan (Freepik/Stockking) - Image

Ilustrasi memahami kepribadian perempuan (Freepik/Stockking)

JawaPos.com - Dalam hubungan jangka panjang, kualitas kepribadian menjadi faktor utama yang menentukan kebahagiaan bersama.

Psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang sehat dibangun dari kesadaran diri, komunikasi yang jujur, dan rasa saling menghargai.

Selain itu, dalam sebuah hubungan, kualitas kepribadian seseorang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberlangsungan relasi tersebut.

Bukan hanya tentang cinta atau ketertarikan semata, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bersikap, berkomunikasi, serta mengelola emosi dalam jangka panjang.

Istilah “berkualitas rendah” dalam konteks ini bukanlah untuk menghakimi, melainkan menggambarkan pola perilaku yang belum matang secara emosional dan berpotensi merusak hubungan jika tidak disadari.

Dalam psikologi, perilaku-perilaku ini sering kali muncul dari pengalaman masa lalu, kurangnya kesadaran diri, atau pola pikir yang belum berkembang secara sehat.

Hubungan jangka panjang membutuhkan fondasi yang kuat, seperti kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan rasa saling menghargai.

Jika salah satu pihak memiliki kebiasaan yang merugikan secara emosional, maka hubungan tersebut berisiko mengalami konflik berkepanjangan.

Dirangkum dari laman Geediting.com, berikut ini adalah 9 perilaku yang perlu diwaspadai, lengkap dengan penjelasan yang lebih mendalam dan mudah dipahami.

Editor: Novia Tri Astuti
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