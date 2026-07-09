Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 9 Juli 2026 | 23.29 WIB

Waspada, Anak di Lingkungan Polusi Tinggi Bisa Turun Fungsi Parunya Meski Tampak Sehat

Ilustrasi Anak Sakit (Dok. freepik.com) - Image

Ilustrasi Anak Sakit (Dok. freepik.com)

JawaPos.com - Anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan tingkat polusi udara tinggi bisa tampak sehat, meski sebenarnya punya masalah gangguan pernapasan.

Fungsi paru mereka bisa saja sudah mengalami penurunan meski secara fisik tampak sehat dan tetap beraktivitas seperti biasa.

Anggota Unit Kerja Koordinasi Respiratori Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Cynthia Centauru, Sp.A., Subsp.Respi.(K), mengungkapkan, temuan itu berdasarkan penelitian yang dilakukannya pada 2024.

Ia meneliti siswa di sebuah sekolah di Jakarta yang berada di kawasan dengan paparan polusi udara tertinggi.

"Sebanyak 13,3 persen anak yang tampaknya sehat, tidak ada gangguan aktivitas, tidak sesak, bersekolah biasa, ternyata sudah ada penurunan fungsi paru," ujar dr. Cynthiabkepada wartawan, Kamis (8/7).

Dalam penelitian tersebut, ia mengukur kadar polutan udara PM 2,5 serta melakukan pemeriksaan fungsi paru menggunakan spirometri.

Hasilnya menunjukkan adanya hubungan antara tingginya paparan polusi dengan penurunan fungsi paru pada anak.

"Ternyata ada hubungannya antara tingginya kadar polutan PM2,5 terhadap hasil fungsi spirometrinya. Jadi makin tinggi polutannya, fungsi parunya makin terganggu," jelasnya.

Menurut dr. Cynthia, temuan ini menunjukkan bahwa dampak polusi udara dapat terjadi secara diam-diam tanpa disertai keluhan yang mudah dikenali.

Dengan kata lain, gangguan fungsi paru sudah dapat muncul bahkan ketika anak terlihat sehat.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Sekolah DJ di Surabaya kian Diminati, Bekali Anak Muda Bangun Karier hingga Personal Branding - Image
Surabaya Raya

Sekolah DJ di Surabaya kian Diminati, Bekali Anak Muda Bangun Karier hingga Personal Branding

Kamis, 9 Juli 2026 | 18.12 WIB

Jadi Perbincangan Hangat, Lee Seung Gi dan Lee Da In Menyambut Kelahiran Anak Kedua - Image
Infotainment

Jadi Perbincangan Hangat, Lee Seung Gi dan Lee Da In Menyambut Kelahiran Anak Kedua

Kamis, 9 Juli 2026 | 17.39 WIB

Larissa Chou Minta Nafkah Anak Rp 3 Juta per Bulan, Koh Hanny Kristianto: Paling Rendah di Kasus Perceraian Selebriti - Image
Entertainment

Larissa Chou Minta Nafkah Anak Rp 3 Juta per Bulan, Koh Hanny Kristianto: Paling Rendah di Kasus Perceraian Selebriti

Kamis, 9 Juli 2026 | 15.55 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore