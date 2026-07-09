Waspada, Anak di Lingkungan Polusi Tinggi Bisa Turun Fungsi Parunya Meski Tampak Sehat

JawaPos.com - Anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan tingkat polusi udara tinggi bisa tampak sehat, meski sebenarnya punya masalah gangguan pernapasan.

Fungsi paru mereka bisa saja sudah mengalami penurunan meski secara fisik tampak sehat dan tetap beraktivitas seperti biasa.

Anggota Unit Kerja Koordinasi Respiratori Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Cynthia Centauru, Sp.A., Subsp.Respi.(K), mengungkapkan, temuan itu berdasarkan penelitian yang dilakukannya pada 2024.

Ia meneliti siswa di sebuah sekolah di Jakarta yang berada di kawasan dengan paparan polusi udara tertinggi.

"Sebanyak 13,3 persen anak yang tampaknya sehat, tidak ada gangguan aktivitas, tidak sesak, bersekolah biasa, ternyata sudah ada penurunan fungsi paru," ujar dr. Cynthiabkepada wartawan, Kamis (8/7).

Dalam penelitian tersebut, ia mengukur kadar polutan udara PM 2,5 serta melakukan pemeriksaan fungsi paru menggunakan spirometri.

Hasilnya menunjukkan adanya hubungan antara tingginya paparan polusi dengan penurunan fungsi paru pada anak.

"Ternyata ada hubungannya antara tingginya kadar polutan PM2,5 terhadap hasil fungsi spirometrinya. Jadi makin tinggi polutannya, fungsi parunya makin terganggu," jelasnya.

Menurut dr. Cynthia, temuan ini menunjukkan bahwa dampak polusi udara dapat terjadi secara diam-diam tanpa disertai keluhan yang mudah dikenali.