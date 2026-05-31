10 Tipe Kepribadian Kakek Nenek yang Buruk Merusak Tumbuh Kembang Cucu Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi membuktikan bahwa peran kakek nenek dalam kehidupan cucu memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang sering kita sadari.

Tipe kepribadian kakek nenek yang buruk tidak selalu terlihat jelas, namun pengaruh negatif mereka secara perlahan membentuk kondisi emosional dan sosial cucu.

Sebuah studi tahun 2023 menemukan bahwa dukungan dan kasih sayang kakek nenek secara langsung memengaruhi perkembangan anak secara emosional dan sosial.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (30/5), berikut 12 kebiasaan spesifik yang paling sering dimiliki oleh orang-orang yang terlalu menganggap serius diri mereka sendiri.

1. Orang yang selalu kritis

Kakek nenek yang selalu kritis cenderung menghakimi cara orang tua membesarkan anak berdasarkan standar mereka sendiri yang tidak realistis.

Penilaian keras ini juga mengarah kepada cucu langsung, termasuk mengkritik tangisan anak kecil atau nilai akademis yang tidak memenuhi ekspektasi mereka.

Studi menemukan bahwa ketika kakek nenek bersikap kritis atau dingin secara emosional, perkembangan anak-cucu menjadi terhambat secara signifikan.

2. Orang yang tidak bisa berkata tidak