8 Prinsip Pola Asuh Otoritatif yang Terbukti Membentuk Karakter Anak Lebih Kuat

Jawapos.com - Menjadi orang tua yang tegas bukan berarti harus mendikte segala hal tanpa mendengar suara anak. Melalui pola asuh otoritatif, Anda tetap bisa menerapkan batasan yang jelas sembari menjaga komunikasi yang hangat dan terbuka.

Penggabungan antara disiplin positif dan validasi emosi ini terbukti ampuh melatih mental anak agar tidak mudah menyerah.

Berbeda dengan pola asuh otoriter yang menuntut kepatuhan penuh tanpa dialog, dan pola asuh permisif yang cenderung mengikuti semua keinginan anak, pola asuh otoritatif menemukan keseimbangan antara ketegasan dan kehangatan.

Orang tua yang menerapkan pola asuh ini memberikan batasan perilaku yang jelas sekaligus tetap responsif terhadap kebutuhan emosional anak.

Hasilnya, anak-anak yang dibesarkan dengan pendekatan ini terbukti tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, mampu mengambil keputusan, dan memiliki keterampilan sosial yang baik.

Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pola asuh otoritatif adalah investasi jangka panjang yang nilainya tidak ternilai bagi masa depan anak.

Melansir Hello Sehat, KlikDokter, dan Fakultas Psikologi UI, berikut 8 prinsip pola asuh otoritatif yang wajib dipahami orang tua demi masa depan karakter anak yang lebih kokoh:

1. Menetapkan Batasan yang Jelas dan Konsisten

Anak membutuhkan struktur dan aturan yang dapat mereka prediksi. Batasan yang diterapkan secara konsisten bukan berubah-ubah sesuai suasana hati orang tua membantu anak memahami konsekuensi dari setiap tindakan dan membangun rasa disiplin yang tumbuh dari dalam diri.