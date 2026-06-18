7 Kebiasaan Orang Tua Sehari-hari yang Tanpa Disadari Membentuk Karakter Anak

kebiasaan sederhana yang membentuk karakter anak./pexels.com
Jawapos.com - Sadar atau tidak, anak-anak selalu mengamati dan meniru cara kita berbicara, mendengarkan, hingga cara kita merespons sebuah kegagalan.
Itulah mengapa kebiasaan kecil yang kita lakukan di rumah setiap hari jauh lebih kuat pengaruhnya daripada sekadar instruksi verbal.
Jauh lebih besar dari itu, karakter anak terbentuk dari akumulasi kebiasaan kecil yang dilakukan orang tua setiap harinya cara menyapa di pagi hari, cara merespons kesalahan, cara berbicara kepada pasangan, hingga cara menghadapi tekanan dan kekecewaan.
Anak-anak adalah pengamat alami yang menyerap nilai-nilai dari lingkungan terdekatnya jauh sebelum mereka mampu memahaminya secara verbal.
Oleh karena itu, perubahan terbesar dalam pengasuhan tidak selalu dimulai dari perubahan cara mendisiplinkan anak, melainkan dari perubahan kebiasaan orang tua itu sendiri.
Memahami kebiasaan harian yang berdampak besar pada karakter anak adalah langkah pertama menjadi orang tua yang lebih sadar dan bertumbuh bersama anak.
Melansir Kemenkes RI, KlikDokter, dan Fakultas Psikologi UI, ini dia 7 kebiasaan sehari-hari orang tua yang tanpa disadari ikut andil dalam membentuk karakter dan masa depan anak :
1. Cara Orang Tua Merespons Emosi Mereka Sendiri
Ketika orang tua mampu menghadapi stres, kecewa, atau marah dengan tenang baik dengan mengambil napas dalam-dalam, berbicara dengan nada yang terkendali, atau mengakui perasaan mereka secara terbuka anak belajar bahwa emosi adalah sesuatu yang bisa dikelola, bukan ditekan atau diledakkan.
2. Kebiasaan Mendengarkan Aktif
Meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan apa yang anak ceritakan, tanpa memotong atau langsung memberikan solusi, mengajarkan anak bahwa suara mereka penting dan berharga.
Kebiasaan ini membangun kepercayaan diri serta kemampuan berkomunikasi yang akan mereka bawa hingga dewasa.
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