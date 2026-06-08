9 Cara Orang Tua Mendukung Finansial Anak Usia 20-an Tanpa Membuatnya Manja

Jawapos.com - Dukungan finansial dari orang tua bukan soal seberapa besar uang yang diberikan, melainkan bagaimana membentuk mentalitas anak yang mandiri.

Mengutip informasi literasi keuangan dari Prudential Indonesia, BCA Life, dan rilis resmi Kementerian Keuangan RI, pembiasaan mengelola uang saku atau penghasilan pribadi sejak dini jauh lebih berharga daripada nominal yang diberikan.

Memasuki usia produktif 20-an, keterbukaan orang tua mengenai kondisi ekonomi keluarga justru menjadi kunci utama agar anak tidak tumbuh konsumtif. Berikut 9 cara bijak memberikan support finansial kepada anak tanpa memanjakan mereka:

1. Fasilitasi pendidikan atau pelatihan skill, bukan sekadar uang

Daripada memberikan uang tunai tanpa arah yang jelas, investasikan dana Anda pada kursus, bootcamp, atau pendidikan lanjutan. Hal ini akan meningkatkan kapasitas serta daya saing anak di dunia kerja nyata.

2. Ajarkan skala prioritas dalam pengeluaran

Orang tua perlu mendampingi anak untuk memahami perbedaan mendasar antara kebutuhan pokok dan keinginan mata. Pengetahuan manajemen ini menjadi fondasi yang sangat kuat untuk kemandirian finansial mereka dalam jangka panjang.

3. Libatkan anak dalam diskusi keuangan keluarga

Transparansi soal kondisi finansial keluarga secara proporsional sangat membantu anak memahami realita kehidupan. Ini melatih mereka agar tidak memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap kekayaan orang tua.