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Naila Putri Saragih
Senin, 8 Juni 2026 | 22.43 WIB

8 Tanda Anak Usia 20-an Sedang Butuh Dukungan Lebih dari Orang Tua

Ilustrasi remaja / Foto: Magnific - Image

Ilustrasi remaja / Foto: Magnific

Jawapos.com - Usia 20-an sering dianggap sebagai masa kebebasan dan kemandirian emosional. Namun di balik bayang-bayang kedewasaan tersebut, banyak anak muda yang diam-diam sedang berjuang menghadapi tekanan hidup yang tidak sedikit.

Melansir dari psikologi UMP dan Hello Sehat, dukungan sosial dari orang tua sangat dibutuhkan di masa emerging adulthood atau dewasa muda karena fase transisi ini ditandai oleh perubahan hidup yang sangat signifikan. 

Tuntutan untuk mandiri secara finansial, akademis, hingga tekanan sosial kerap memicu stres emosional tersembunyi. Sebagai orang tua, kepekaan terhadap perubahan perilaku anak adalah kunci utama. Kenali 8 tanda anak kamu sedang butuh perhatian lebih berikut ini:

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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