8 Tanda Anak Usia 20-an Sedang Butuh Dukungan Lebih dari Orang Tua

Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain

Komentar spontan seperti teman aku sudah kerja di tempat bagus atau pencapaian orang lain sudah jauh di depan yang terlalu sering muncul dari mulut anak perlu diwaspadai. Ini adalah indikator nyata adanya tekanan sosial yang tidak sehat dari lingkungan maupun media sosial, yang perlahan-lahan mulai mengikis rasa percaya diri dan harga diri mereka.