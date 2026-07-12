KAI Daop 8 Surabaya Angkut Nyaris 1 Juta Penumpang Selama Libur Sekolah 2026

JawaPos.com - KAI Daop 8 Surabaya mencatat hampir satu juta orang menggunakan layanan kereta api selama periode libur sekolah 2026, yakni 22 Juni-12 Juli 2026.

Peningkatan mobilitas pengguna transportasi kereta api itu terlihat hingga hari terakhir liburan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan, secara kumulatif selama libur sekolah 2026, sebanyak 984.422 penumpang telah berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun wilayah tersebut.

"Terdiri dari 492.660 penumpang berangkat dan 491.762 penumpang tiba di stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah hingga malam hari," ujarnya, Minggu (12/7).

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Selama periode libur sekolah 2026, Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi tempat pemberhentian kereta dengan rata-rata volume penumpang tertinggi di wilayah Daop 8 Surabaya, yakni 11.697 penumpang per hari.

Disusul Stasiun Surabaya Gubeng di urutan kedua dengan 11.132 penumpang (4.576 naik dan 6.556 turun), dan Stasiun Malang yang telah melayani 6.800 penumpang (3.368 naik dan 3.432 turun).

"Ketiga stasiun tersebut menjadi simpul utama perjalanan kereta api di wilayah Daop 8, baik untuk pelanggan yang berangkat menuju berbagai kota maupun yang tiba sebagai bagian dari arus balik libur sekolah," jelasnya.

Pengguna KA MAsih Tinggi di Hari Terakhir Libur Sekolah Mahendro mengatakan animo masyarakat menggunakan kereta api tetap tinggi hingga hari terakhir libur sekolah, Minggu (12/7).

KAI Daop 8 Surabaya mencatat 39.320 penumpang menggunakan kereta api ke kota tujuan untuk kembali menjalani aktivitas belajar.